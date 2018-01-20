Фонд помощи дольщикам будет создан в ближайшее время

Сейчас ведомство мониторит 33 проблемных объекта, где приобрели квартиры 4 тыс. 211 дольщиков.

По сообщению агенства «Татар-информ», в ближайшее время Правительство Татарстана создаст специальный фонд, который будет координировать работу по проблемным объектам долевого строительства. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин на заседании коллегии возглавляемого им ведомства.

«На текущий момент в соответствии с утвержденной Правительством Республики Татарстан дорожной картой мониторинг ведется по 33 проблемным долевым объектам, в которых приобрели квартиры 4 тыс. 211 дольщиков», – отметил он.

В прошлом, 2017 году в Татарстане ввели в эксплуатацию шесть проблемных долевых домов, квартиры в которых приобрели 1004 дольщика, добавил министр.