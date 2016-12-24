Газинур Морат: «Если к жизни можно было бы приложить лакмусовую бумажку под названием «Творчество Тукая», то в тот же момент появилась бы реакция»

Быть достойным Премии Тукая, с одной стороны, это огромный почет, а с другой стороны, она возлагает огромную ответственность на его обладателя. О нашем родном языке, литературе и Тукае наше интервью с поэтом, Лауреатом премии Г.Тукая в 2016 году Газинуром Муратом.

— Газинур Васикович, как меняется писатель после получения премии Г.Тукая? Успели ли вы почувствовать дополнительную ответственность после ее вручения?

— Да, действительно с одной стороны премия Г.Тукая способствует еще более активной творческой деятельности, а с другой стороны появляется дополнительная ответственность перед самим Тукаем, перед своими коллегами и перед нашим народом. С этого момента ты начинаешь еще более критично cмотреть на свое творчество. И, вероятно, под натиском ответственности ты себя начинаешь ограничивать в использовании не имеющего особого смысла слов – все только в рамках приличия.

Тукай в своем письме Сагиту Рамиеву так написал: «Я ведь не только такой чистый и совершенный поэт, как ты. Я еще дипломат, политик и общественный деятель. Мои глаза много видят, уши много слышат». Получение премии Тукая способствует тому, что поэт становится ближе к Тукаю и по мере своей возможности пытается давать оценку миру глазами Тукая, в зависимости от своего дара и понимания. Писатель в первую очередь должен писать о проблемах, которые стоят перед его нацией. И он, на мой взгляд, должен найти пути их решения.

В стихотворении нашего великого поэта «Сәрләүхәсез» есть такие строчки: «Наша жизнь не игра и не праздник, нет такого человека, у которого не было бы печали». И на сегодняшний день перед народом возникло множество актуальных проблем. Первое из них – это проблема сохранения языка, которое является одной из самых больных тем. Литература, подобно банку хранения родного языка, а писатели в этом случае являются его сотрудниками. Однако, в наше время, когда происходит ущемление языка, возникла новая угроза – татарские СМИ превращают родной язык в язык-кальку. И самые талантливые молодые писатели зачастую используют искусственно-созданные слова из-за того, что мышление происходит на русском языке. Я это особенно хорошо чувствую и вижу, как человек долго работающий в издательстве и СМИ. Одной из основных миссий современных писателей является передача будущим поколениям произведений, в которых содержится все богатство татарского языка, как в произведениях Галимзяна Ибрагимова, Фатиха Амирхана, Шарифа Камала, Амирхана Еники, Аяза Гилязова, Мухамета Магдиева.

— Все наши пути ведут к Тукаю, который манит нас подобно яркой звезде на небосклоне. Для Вас лично кем является Тукай?

— Творчество Тукая рождалось в тяжелых условиях. Он ушел в Вечность, прожив трагической жизнью, которая оборвалась едва ему исполнилось 27 лет. Во всем мире по пальцам можно пересчитать подобных поэтов.

Для того, чтобы в полной мере понять весь глубокий смысл творчества Тукая, наверное, не хватит и целой жизни. По мере того, как татары возвеличивают его, они сами становятся ближе к Тукаю. Изучая его творчество, можно найти ответы на вопросы из всех областей жизни, поскольку он, подобно Пророку, очень четко осознавал траекторию движения жизни. И несмотря на свою короткую жизнь, увидел все сложности и реалии в будущем.

Наверное, в нашем народе не было такого писателя и общественного деятеля, который смог бы сыграть такую роль в духовном развитии нашего народа, его языка и самой сущности народа, как Тукай. Это был самый близко стоящий к народу поэт. Его творчество понятно любому человеку, несмотря на то, что оно по своему содержанию, богатству языка и по смыслу представляет высочайший уровень. Мы были бы очень бедны, если бы в нашей литературе не присутствовал бы Тукай — он дал пищу своим последователям на ближайшие 100 лет. Его творчество оказывает непосредственное влияние на культуру, искусству и науку: самые лучшие писатели, композиторы, художники и ученые воодушевляются духом Тукая.

Бывает так, что зачастую мы побаиваемся, осторожничаем, чтобы сказать правду, а вот Тукай жил в период, когда была цензура, и за ним шпионили царские сыщики. Тем не менее, поэт озвучил народу все мысли, которые он хотел сказать вслух. И в наше время каждое его слово звучит, как завещание. Исполнилось 103 года, как Тукай покинул этот мир. Однако и сегодня его творчество не теряет актуальности. Возникает ощущение, что в своем духовном развитии мы недалеко продвинулись по сравнению с эпохой Тукая. Мысли, сказанные поэтом, подобны лакмусовой бумаге. Если к жизни можно было бы приложить лакмусовую бумажку под названием «Творчество Тукая», то в тот же момент появилась бы реакция.

— Для любого поэта творчество Тукая является вдохновением. А когда для вас стал близок великий поэт?

— Признаюсь честно, для себя я открыл Тукая достаточно поздно. Когда мы учились в школе, нам часто давали в качестве домашнего задания выучить стихотворения Тукая. Нет более скучного занятия для ребенка, как изучение наизусть стихотворений. А ведь в стихах Тукая встречаются множество слов, которые вышли из употребления. Возможно ввиду этого, нам в молодости тяжело было осознать его величие.

Каждый по своему приходит к религии, поскольку это связано с состоянием души каждого отдельного человека. Я мог бы сравнить необходимость познания творчества Тукая с возникновением потребности в религиозности. Чем старше становлюсь я, тем лучше понимаю смысл его строк. И невозможно понять глубокое значение творчества Тукая, учась в школе, университете. Для этого необходимо понимать историю того времени и атмосферу того периода, ведь невозможно отделить Тукая от его окружения и эпохи. Все его творчество хорошо связано именно с эпохой конца XIX — начала XX веков: с кем он вступал в спор, для кого стал путеводителем и наставником.

Сегодня намного больше возможностей, чтобы понять этого гениального человека. В свет по случаю 130-летия со дня его рождения вышли 6 томов. Еще рано говорить о том, что Тукай до конца раскрыт, как личность. Возможно, где-то еще хранятся его «ненайденные» произведения.

— В каком состоянии находится сегодня татарский язык?

— Похоже, никогда еще татарский язык не находился в таком удручающем состоянии, как сегодня. Несмотря на большие потери, раньше в стране работали многочисленные национальные школы. Однако сегодня деревенские дети, которые 24 часа общаются на татарском языке, вынуждены сдавать самые тяжелые экзамены по русскому языку и математике на русском языке. А ведь математика в этой жизни не всем пригождается. И даже если ученик в совершенстве не знает этот язык, он может стать великим музыкантом или писателем. Однако сегодня, если ребенок не сможет сдать эти экзамены, то в будущем он не может продолжить обучение в ВУЗе. Это является проявлением открытой дискриминации и свидетельством того, что не считаются с интересами других национальностей. Удручающие последствия нас ждут впереди. Будут ли в будущем поэты и писатели, творящие на татарском языке? Сможет ли ребенок, не получивший воспитания в соответствии с традициями татарского народа и образования на татарском языке, не познавший особенности родного языка, создавать творения наивысшего уровня?

Язык — это путь мышления. Обучение на русском языке приведет к тому, что, прежде всего, само мышление будет на русском языке. Нынешняя молодежь не особо дружна с литературой, отдавая предпочтение информации из интернета и телевидения. В дополнение к этому средства массовой информации на татарском языке дают информацию в формате «калька-перевод». Это удручающее явление.

— В одном из стихотворений, посвященных Габдулле Тукаю, есть строчки, которые глубоко заставляют задуматься любого представителя татарского народа «Рожденные, чтобы бороться, / друг-друга ясно поймут». В нем Вы сравниваете Тукая с бабочкой, и, на мой взгляд, более точного сравнения не найти. Действительно, Тукай прожил короткую жизнь, как бабочка и погиб, будучи на страже интересов народа.

— Это стихотворение очень созвучно с произведением самого Г.Тукая «Бала белән күбәләк» («Ребенок и бабочка»), в котором в роли маленького Апуша сам Тукай. Подобно тому, как бабочки всегда слетаются на пламя, так и Тукай, заботясь об интересах своего народа, переживал своей душой за него, и таким образом оказался в пламени страстей. Поэтому он смог творить только 7 лет. И, тем не менее, он оставил огромное творческое наследие после себя. Тукай – великая личность, которая стоит в одном ряду с Великими сего мира.

Поговаривают, что тяжело переводить произведения гениальных поэтов. Возможно, в действительности трудно в полной мере перевести произведения тех авторов, которые используют лексику, имеющую двойной смысл. И это может объяснить причину, почему у других народов не возникает таких глубоких чувств, как у нас, к произведениям Тукая в переводе. А у татар, которые вместе с молоком матери, получили любовь к своему народу и к родному языку, стихи Тукая вызывают неподдельное восхищение. В последние годы наше Правительство провело большую работу по пропаганде творчества Тукая среди других народов. Установление памятников в Петербурге, Москве, Астрахани, Стамбуле и в других городах является еще одной формой знакомства мира с нашим Тукаем. С каждым днем мир все больше открывает величие и смелость творчества Тукая.

Перевод Сюмбель ТАИШЕВОЙ