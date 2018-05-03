Глава Миндортранса РТ ознакомился с ходом работ по приведению дорог в порядок к ЧМ-2018

Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин сегодня совершил объезд объектов дорожно-транспортной сети Казани, которые войдут в маршрут гостеприимства чемпионата мира по футболу 2018, сообщает ИА «Татар-информ».

В объезде также приняли участие заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин, председатель Комитета внешнего благоустройства г. Казани Игорь Куляжев и директор ГКУ «Главтатдортранс» Эдуард Данилов.

На Оренбургском тракте, от ул. Павлюхина до Танкового кольца, работы по замене верхнего слоя асфальтового полотна ведет ОАО «Алексеевскдорстрой». «Работы будут вестись: фрезерование замена борткамня и устройство двухслойного асфальтобетона. Улицы, по которым будут идти делегации, команды, должны быть идеальны», — сообщил главный инженер «Алексеевскдорстроя» Валерий Барсуков.

«Для себя мы определили два этапа: первый – это то, что будет задействовано в чемпионате. Приводим в нормативное состояние данные магистрали. Все остальные работы будут продолжены в дальнейшем», — сообщил Артем Чукин.

На Площади Тысячелетия также готовят к замене верхний слой асфальта. Дорога выработала свой ресурс, появившиеся колеи создавали угрозу безопасности движения. Дождливая погода несколько мешает, но не критично: пока дорожные службы сконцентрированы на предварительной подготовке полотна.

«Мы стараемся выполнить работы не только по строительству и ремонту, но еще и облагораживание территорий: цветники, газоны, тротуары, ограждения безопасности, знаки, светофоры: то есть весь комплекс работ, который необходим. Мы стараемся сделать все, чтобы наш город выглядел привлекательным, так как мы всегда умеем встречать гостей», — отметил Игорь Куляжев

Он призвал всех казанцев тоже позаботиться о красоте Казани: убраться на территориях, прилегающих к офисам и магазинам, посадить цветы – показать себя радушными и гостеприимными хозяевами.

«На Кировской дамбе в общем предстоит до первого июня отремонтировать около 40 тыс. м кв. дорожного полотна. Еще будет приведен в порядок тротуар на всем протяжении Кировской дамбы. Стараемся работать, не перекрывая движение. Сейчас — круглосуточно. Если увидим, что дорожные работы мешают движению, готовы перейти только на ночной режим работы», — поделился главный инженер ОАО «Каздорстрой» Айдар Яруллин.

«Сейчас перед дорожниками стоит основная задача – завершить ремонтные работы на улицах, по которым проходят маршруты движения клиентских групп чемпионата мира по футболу», — сообщил Ленар Сафин. Пока большая часть внимания именно на маршруты чемпионата, но в реальности планы гораздо шире.

Всего в Казани отремонтируют 184 дворовые территории и 199 объектов дорожно-уличной сети, в том числе 64 — в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги. Более 100 тыс. кв. метров дорог в этом году планируется отремонтировать ямочно. Где, когда и какие дороги планируется привести в порядок в этом году, можно узнать в соцсетях, на страничкеминистерства.