Глава Минобрнауки РТ поручил разработать дорожные карты по развитию граждановедческого образования

На заседании коллегии Минобрнауки республики глава ведомства Рафис Бурганов поручил разработать муниципальные дорожные карты по развитию граждановедческого образования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, ссылаясь на ИА «Татар-информ».

«Учитывая важность граждановедческого образования, мы приняли участие, по согласованию с Президентом республики, в международном исследовании с охватом более 3 тыс. учащихся восьмых классов из 148 школ. В исследовании также приняли участие педагоги и руководители школ. Руководителям муниципальных Управлений образования необходимо тщательно проанализировать результаты исследования и разработать дорожные карты по развитию граждановедческого образования», – сказал Бурганов.

По результатам международного сравнительного исследования качества граждановедческого образования (ISSC) за 2016 год, балл Татарстана в исследовании составляет 548. Результат школьников республики выше среднего показателя по исследованию на 31 балл. На базовом уровне в России находятся 3,7 процента учеников, в Татарстане – 2,4 процента. Средний показатель по исследованию – 9,8 процента.

«Нам очень важно понимать, где мы находимся и на что обратить внимание, чтобы все вопросы решались комплексно. Материалы исследования требуют хорошего осмысления. Считаю, что в дальнейшем сотрудничество с нашими московскими коллегами необходимо, чтобы правильно реагировать на те или иные вызовы. В целом Татарстан выглядит неплохо, но есть моменты, на которые нужно обратить внимание, поскольку и качество образования, и воспитательный процесс очень важны. Беспокоит, что где-то мы находимся на пике, а где-то не на должном уровне. Нужно проанализировать. Наверное, какой-то итоговый документ будет после того, как мы все это осмыслим и определим дорожную карту», – резюмировал Президент Татарстана Рустам Минниханов.