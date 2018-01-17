Глава Пестречинского района подал в отставку. Интервью.

В Пестречинском районе состоялось внеочередное заседание совета, во время которого руководитель администрации Эдуард Дияров подал в отставку, отметив, что переходит на другую работу в город Казань. На этом же заседании, депутаты совета, поддержав кандидатуру предложенную премьер-министром Алексеем Песошиным, избрали в качестве нового главы Ильхама Кашапова.

Еще до отставки, уже бывший глава Пестречинского района Эдуард Дияров дал интервью журналу «Магариф». Думаем оно будет интересно нашим читателям, поэтому публикуем полностью.

Эдуард Дияров: «За год

в республиканском рейтинге Пестречинский район поднялся с 45 на 14 место!»

За месяц мне довелось трижды съездить в Пестречинский район. После круглого стола, организованного с педагогами школы №1, «Магариф» стал гостем юбилейного концерта к столетию школы в селе Шали. Финальной встречей стало интервью с Главой Пестречинского муниципального района Эдуардом Махмутовичем Дияровым о необходимости преподавания татарского языка, о любви к спорту и об умении прогнозировать и строить будущее.

– Когда едешь из Казани в Пестрецы, то видишь наступательное движение столицы в сторону вашего района. В пригороде поражают масштабы мощной застройки, осуществляемой инвесторами в Царево. Меня как потребителя, естественно, радует развитие строительного, по сути, жилищного рынка. Как на эти изменения реагируют пестречинцы? Если учесть, что жители новых микрорайонов в основном ездят на работу в Казань и платят там налоги, за чей счет решаются вопросы с социальными объектами?

– Сегодня жители нашего района ставят перед нами одну очень важную задачу – сохранить, несмотря на массовую и активную застройку, уникальную природу. В этом году уже введено 140 тысяч кв.м. жилья, и из них 46 % приходится на частное строительство в населенных пунктах Шигалеево, Шали, Богородцкое и в районном центре с. Пестрецы.

В Царево, на которое приходится 27 % от общего объема строительства, осуществляется комплексная застройка, которая, кроме домов, включает детские площадки. Здесь создана вся необходимая инфраструктура с магазинами и парковочными местами, имеется свое коммунальное хозяйство. В плане развития этого комплекса предусмотрены три детсада, и в 2019 году мы за счет финансирования частным инвестором, в роли которого выступает строительная компания «Унистрой», планируем открыть школу. Один детсад для 160 детей на коммерческой основе уже открылся, строительство же муниципального должно завершиться в этом году. Мы прекрасно осознаем, что с появлением спроса возникает необходимость в создании, наряду с бюджетным детсадом, коммерческого дошкольного учреждения на аналогичное количество мест. Такой же подход будет верным и в отношении школ, поскольку более состоятельные родители готовы вкладывать инвестиции в образование своих детей.

Относительно налогообложения скажу откровенно: подоходный налог, действительно, остается в Казани. Однако имущественный и земельный налоги являются местными и оседают у нас в бюджете муниципального образования. Возможно, после открытия современных социальных объектов часть жителей новых поселков будут работать там, а так же в развивающимся крупном логистическом центре, поэтому наша задача заключается и в подготовке рабочих кадров, и в создании соответствующих условий, при которых людям будет выгодно и интересно оставаться в Пестрецах.

– Как решается вопрос с предоставлением жилья для педагогов?

– В последние пять лет активно осуществлялось строительство жилья для ветеранов и возводились дома по программе ликвидации аварийного жилья. 370 человек смогли улучшить свои условия жизни, получив новые квартиры. Со следующего года мы планируем больше внимания уделить решению квартирного вопроса для жителей районного центра по социальной ипотеке, для сотрудников бюджетных учреждений, в том числе для педагогов.

– Согласно стратегии вашего района 2030, планируется ли в других поселениях, кроме Царево, к примеру в самом районном центре, создание государственно-частных проектов (ГЧП) социальной инфраструктуры — школ, технопарков, как, например, в Альметьевске или в Набережных Челнах?

– Выстраивание сотрудничества по ГЧП в сельских районах проходит значительно тяжелее, чем в крупных агломерациях. К примеру, у нас более половины социальных проектов, а их, поверьте мне, не мало, уже лежит на плечах крупного инвестора АО «Холдинговая компания «Ак барс». Для подобных социальных проектов должен быть финансовый интерес и долгоиграющие деньги у частных партнеров.

Перед своим коллективом и нашими земляками мы ставим задачу уменьшить дотационность района и увеличить экономическую составляющую. Сегодня мы самодостаточны на 48 процентов. Наш инвестиционный фонд составляет 7 млрд. рублей, и эта цифра с каждым годом растет. В прошлом году, для сравнения, она была 6,5 млрд., а 6 лет назад всего 3 млрд. Пока нагрузка ложится на муниципальный бюджет, а крупные социальные проекты реализуются за счет республиканского финансирования.

– Во время общения с педагогами Пестречинского района я неоднократно слышала, что выпускники вузов – будущие педагоги – выбирают учебные заведения Казани. Что вы предпринимаете для привлечения сильных педагогов? Возможно, пришло время для создания программы поддержки молодых сельских учителей, аналогичной существующей программе для молодых врачей, когда выделяется один миллион для строительства жилья?

– Это отличная программа поддержки для здравоохранения! По системе здравоохранения к нам переехали городские врачи: по нашей линии «прошло» двадцать три миллионника. И для педагогов нужна такая программа. Однако возникает риторический вопрос: а где взять деньги? К сожалению, ни один бюджет – федеральный, республиканский или муниципальный – не резиновый. Для того чтобы выделить требуемые в масштабах страны миллиарды, значит, их нужно срезать в другом месте. Насколько это возможно при нынешней экономике, когда все спланировано на годы вперед? К счастью, многие выпускники возвращаются обучать наших детей. У кого-то здесь живут родители, а кто-то выходит замуж за местного жителя. Стимулирует их и зарплата, которая в сельских школах выше, чем в городских. В образовательной политике мы делаем упор на обеспечение сильных школ продвинутыми во всех отношениях педагогическими кадрами.

– В республиканском масштабе Пестречинский район является одним из первых по сельскохозяйственным проектам. Однако в 2016 году на крупном республиканском мероприятии было сказано, что он занимает одно из последних мест в системе образования. Чем это обусловлено? Возможно, в рейтинге школ трудно конкурировать с казанскими, которые в материальном и техническом плане находятся в более выигрышном положении. Или есть другие проблемы?

– Рейтинг школ составляется Министерством образования и науки Татарстана по итогам сдачи ЕГЭ. С того времени, когда нас критиковали, ситуация изменилась. По итогам 2016/17 учебного года мы с 45 места поднялись на 14. Считаю это большим достижением всего педагогического коллектива.

По качеству образования наши школы намного лучше, чем в городе. Однако нужно учитывать одну особенность: в городе есть чем заняться после окончания 9 класса, а здесь выбор значительно меньше, так что почти все родители раньше стремились оставить детей в 10 классе, не отпускать от себя, несмотря на способности и уровень знаний. Наш район является сельскохозяйственным, здесь активно развивается агропромышленный комплекс и работают крупные инвесторы. Поэтому очень важно самим готовить кадры для этой отрасли. Сегодня учащиеся по результатам ОГЭ выбирают учебу в технических училищах в городе или у нас в Ленино-Кокушкино, где расположено средне-специальное учебное заведение. Здесь учатся более 200 детей. В прошлом году возник вопрос о его ликвидации как филиала Казанского авиационно-технического колледжа им. П.В. Дементьева. Благодаря поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова, принято решение сделать его филиалом Сабинского аграрного колледжа, в котором готовят востребованные кадры – операторов машинного доения, автомехаников, сварщиков, поваров и других специалистов для села. После обучения львиная доля учащихся, а это 87 процентов, остается в районе. Это очень важно для нас. В агропромышленном комплексе работают 1600 работников, из которых более 60 процентов– это наши выпускники.

– Правда ли то, что после критики руководством республики результатов образовательной политики на сессии района последовали увольнения, а кого-то из директоров школ отправили на заслуженный отдых?

– На самом деле мы не увольняем и не отправляем на пенсию без объективной на то причины, а стараемся по итогам ассестмента, результатов экзаменов, сдаваемых педагогами, провести ротацию кадров. Из трех директоров школ один ушел на пенсию, а двое перешли на работу в другие общеобразовательные учреждения.

Жизнь не стоит на месте, и необходимо обновление. Во многих передовых странах нормальным считается изменение места работы каждые три-пять лет. Такую работу с кадрами ведем и с заместителями директоров школ по согласованию с отделом образования исполнительного комитета. У нас эффективно выстроена система наставничества: для того чтобы воспитать достойные кадры, особенно в руководящем составе школ, требуется не менее пяти лет, а иногда и более.

– Вот уже более двух месяцев в Казани все директора школ и педагоги «стоят на ушах» в связи с отсутствием окончательного решения о количестве часов, отводимых на преподавание родных языков в России. К нам в редакцию приходят учителя, которых «попросили» уйти из школ по собственному желанию. А как у вас обстоит это «дело года»?

– У нас в районе восемь чисто татарских школ. Если взять все школы в целом, то количество учителей татарского языка и количество часов татарского языка не сократилось. Русский язык и литература у нас преподаются в рамках объема, предусмотренного ФГОС. Не знаю кого-нибудь, кто против преподавания татарского языка. Таких у нас нет. Такого волнения и острого обсуждения, как в Казани, здесь не было. Родители понимают, что, когда во всем мире востребованы специалисты со знанием нескольких языков, должен изучаться и родной язык.

– В вашем районе находятся школы, которые насчитывают более ста лет истории. Это Конская ООШ, основанная еще в 1892 году. В ноябре свое столетие отметила школа в Шали, известная своими именитыми выпускниками – Председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации Равилем Гайнутдином, главным режиссером Казанского ТЮЗа Ренатом Аюповым, журналистом и писателем Магсумом Гараевым, писателем Камилем Каримовым. Сколько новых учебных учреждений было построено за последние годы? Какие школы вы планируете поддерживать в части капремонта и оснащения?

– Сегодня в Пестрецах сильно перегружены школы, и есть острая необходимость в переводе части детей на вторую смену. Однако, по мнению самих учителей и родителей, это не лучший вариант. Есть огромная потребность в расширении, ведь, по нашим прогнозам, уже через два года количество детей школьного возраста увеличится на 300 человек. Мы думали и о создании национальной школы, однако из-за известных нам дебатов по поводу преподавания национальных языков этот вопрос пока остается открытым. Нас беспокоит и то, что строительство нового объекта чревато потерей качества образования. Второй вариант – открытие начальной школы при школе №1. Это позволит забрать у садиков старшие группы в начальные классы и обеспечить непрерывное обучение, а это около ста детей. Мы решили вопрос с обеспечением мест в детсадах для детей старше трех лет. Есть молодые мамы, которые хотели бы отдать детей в ясельные группы при наличии мест. Сейчас рассматриваем два варианта – возводить пристрой или строить новую школу.

В последние годы также были открыты два детсада – в селе Шали и в Пестрецах. Относительно капремонта: мы закончили программу капремонта школ, завершаем детсады. Уже приступили к ремонту старых зданий домов культуры.

– Как осуществляется физическая подготовка школьников, особенно в комплексной детско-юношеской спортивной школе? Какие условия — спортивные сооружения, корды для хоккеистов — созданы для этого?

– Рядом со школой №1, у которой отличная территория, строится бассейн. На плавание будут ходить и ученики близлежащей школы №2. Спортом занимаются все. Об этом свидетельствует и перегруженный график Ледового дворца. Все руководители активно сдают нормы ГТО. Каждую среду идет тренировка муниципальных служащих по различным видам спорта: хоккею, волейболу, мини-футболу. К общей гордости наш земляк, мастер спорта Фархад Файзуллин стал чемпионом мира и обладателем Кубка мира по борьбе на поясах на прошедших в Оренбурге и Казахстане состязаниях.

В Кощаковском поселении строим парк. Все вокруг стали замечать, что, в силу таких изменений, постепенно меняется менталитет людей: они становятся добрее и внимательнее друг к другу. В Сосновом Бору есть освещенная лыжная трасса. Развивается туризм выходного дня. На Меше есть возможность прохождения сплава вместе с обученными инструкторами. Крупные компании проводят вместе со своими сотрудниками сплав по реке. В будущем планируем открыть набережную с искусственным пляжем и пешеходным мостом для прогулок. Приглашаем всех к нам в гости увидеть наши возможности!