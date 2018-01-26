Глава Рособрнадзора  рассказал о ЕГЭ–2018

Сергей Кравцов побывал с рабочим визитом в Ставрополье, где рассказал о том, какой будет ГИА в 2018 году.

Сергей Кравцов подчеркнул, что никаких значимых изменений в едином госэкзамене в этом году не будет.

«Можно сказать, что сама процедура устоялась и в ней не нужно делать каких-то поспешных изменений. Важна стабильность, так как уже многие понимают, что экзамен проходит объективно, и всё решают знания. Наша общая задача — удержать этот уровень», — сказал глава Рособрнадзора – заместитель министра образования и науки РФ.