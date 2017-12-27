Ильдар Абузяров: «Возможно, автор «Игры престолов» приедет в Казань…»

В Казани начала работу арт-резиденция «Старо-Татарская слобода», где писатели со всего мира будут жить, общаться с горожанами, изучать историю города, проводить творческие встречи с населением. «Магариф» встретился с куратором проекта, лауреатом Пушкинской и Катаевской премий, российским писателем Ильдаром Абузяровым.

– Ильдар, какие писатели стали первыми участниками проекта и поселились в Старо-Татарской слободе?

Первые гости резиденции — молодые, но уже признанные авторы Алексей Арзамазов и Наталья Якушина. Арзамасов — профессор, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Академии наук, работает в Удмуртском университете языка и литературы. Кроме того, он — поэт, лауреат государственной премии Эстонии и Удмуртии. Один из первых участников нашего проекта «Старо-Татарская слобода» интересен тем, что занимается изучением языка и культуры языка коренных народов Поволжья. Первым языком, который он выучил был татарский.

Алексей пробыл в писательской резиденции две недели. Он участвовал в круглом столе в Союзе писателей Татарстана, на котором мы обсуждали проблемы литературы народов Поволжья, затем прочел лекцию студентам Казанского университета, а в ИЯЛИ состоялся творческий вечер автора 20 книг. Сейчас Алексей Андреевич пишет монографию, один из разделов которой будет посвящен татарской литературе.

Вторым резидентом стала и писатель, журналист, драматург, председатель оргкомитета Международного драматургического конкурса «ЛитоДрама». По итогам ее пребывания в Казани мы объявили о учреждении новой номинации в конкурсе. Она будет называться «Казанской историей».

— Планируется, что в резиденцию будут приезжать десять-двенадцать писателей в год. Кого из известных писателей-современников казанцы могут встретить на улицах города в ближайшее время?

— Мы уже получили около 100 заявок от желающих. Я провел переговоры с разными авторами, в том числе с известным писателем, филологом, профессором из Санкт-Петербурга Германом Садулаевым. Ожидается приезд писателя, депутата Государственной Думы Сергея Шаргунова. Хотелось бы видеть в казанской резиденции известных, топовых личностей литературы. Сейчас мы ведем переговоры с Алексеем Ивановым. Мы обратились к Джорджу Мартину, который написал «Игру престолов». Его директор ответил, что Мартин сможет приехать в Казань через пять лет. Очень бы хотелось видеть лауреата Нобелевской премии по литературе Орхана Помука, который сейчас живет в Стамбуле. На сцене Камаловского театра поставили его роман «Меня зовут красный», на премьеру которого, к сожалению, Помук не смог приехать. Надеюсь, что когда-нибудь он увидит Казань. Так же я люблю творчество американского писателя-романиста Джонатана Франзена и канадской писательницы Маргарет Этвуд. Есть такие авторы, которые просто гении. Мы, конечно, напишем им письма и будем надеяться, что кто-нибудь откликнется.

— Ильдар, мэр Казани Ильсур Метшин поддержал Ваш проект. Ожидается что он приведет к повышению туристической привлекательности города. Какова творческая идея арт-резиденции?

— Писатели прибывают сюда, знакомятся с городом, живут здесь. Казань становится для них не чужим городом, попадает к ним в сердце. Рано или поздно столица Татарстана всплывет в произведениях авторов. По итогам пребывания в Старо-Татарской слободе писатели должны написать какой-то текст, связанный с Казанью. Это рассказ, эссе, путевые заметки. Так город попадет в творческое пространство этих авторов, что уже само по себе достижение. Писатели делают города известными. Например, откуда мы знаем о Казани XIX-XX веков? Знаем по путевым заметкам людей, которые здесь побывали.

Уже десятилетиями я увлечен идеей создать неповторимый миф о Казани. Есть такой филологический термин «петербургский текст». Говоря о нем, я имею ввиду творчество Гоголя, Достоевского. Санкт-Петербург узнается в литературе, благодаря повести Достоевского «Белые ночи», поэме Пушкина «Медный всадник», повести Гоголя «Невский проспект». Эти авторы прославили город на весь мир. Создание казанского текста — идея максимум нашего проекта.

Мы специально поселили писателей в Старо-Татарской слободе, чтобы они знакомились с татарской культурой и средой, которая является для них экзотикой. Это деревянная архитектура, мечети. Творческие личности имеют возможность погрузиться в нашу культуру, как в свое время это сделал Карл Фукс. Я предложил мэру резиденцию по образцу тех, в которых бывал сам. Я написал роман «Финское солнце» на даче в Саари (Турку. Финляндия), роман «Агробление по-олбански» – в г. Пече Венгрии, последний роман — в Вонджу (Корея).

— Вы побывали во многих странах, писали в таких же резиденциях, какую создали и здесь, скажите, где Вам приходилось встречать Новый год?

Я как-то отмечал Новый год в Финляндии. Был на севере страны, где в основном живут шведы. У них шведские университеты, школы. Одна семья позвала меня на праздник. Надо отметить, шведы очень красиво украшают хутора к Рождеству. Елки стоят прямо на улице перед каждым домом, и шведы не жалеют для этого электричества. Меня удивило то, что на праздничном столе было большое блюдо со сладкой рисовой кашей. Оказалось, что это традиционное угощение, так как 100-200 лет назад эти продукты были большой ценностью. В новогоднюю ночь мы ели кашу на молоке, поливая ее джемом. Желаю читателям вашего журнала успешного года!

Редакция журналов «Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп» желает Ильдару Абузярову достижения поставленных целей и появления новых произведений.