Ильдар Гильмутдинов: Государственные языки республик должны быть обязательными

Государственные языки республик должны быть обязательными для изучения в школах. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, пишет информационное агентство.

«К сожалению, Министерство образования России не до конца определило статус государственных языков республик. В данном случае татарский язык является государственном языком Татарстана наравне с русским. А статуса федерально-образовательных стандартов, которые определяют содержание учебной программы, вообще на сегодняшний момент нет», — рассказал депутат.

Все проверяющие органы выясняют, предусматривает ли стандарт наличие государственного языка в обязательной части или нет, отметил он.

«Например, два часа татарского языка должны быть обязательной частью учебной программы. А как родные языки они уже должны быть в вариативной части, то есть ты их изучаешь дополнительно», — считает Ильдар Гильмутдинов.

Также он отметил, что на сегодняшний день всего по 7 из 24 государственных языков в федеральном реестре существуют учебники по изучению родных языков и литературы. «Даже из этих семи полную линейку учебников имеют только татары», — подчеркнул он.