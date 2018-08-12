Ильсур Метшин: «Ощущение, что это только что построенная школа, а ей уже 30 лет!»

Ново-Савиновском районе Казани, в котором располагаются татарско-русская школа №113 и гимназия №13, подходит к завершению, сообщает пресс-служба мэрии города. Параллельно с выполнением последних отделочных работ, во дворе школы заканчивается благоустройство сквера и подготовка площадки к установке памятника – в этом году здесь появится бюст Героя России Марата Ахметшина. Мэр Казани Ильсур Метшин проконтролировал ход капремонта и поручил ускорить темпы работ, чтобы завершить их к началу учебного года.

«Такое ощущение, что это школа новая, только что построенная, а ей уже 30 лет! — отметил И.Метшин. – Все, что мы здесь видим сегодня, полностью нас устраивает. Главное, чтобы качество работ не подвело, чтобы потом не было никаких претензий. И, конечно, важно успеть все завершить к 1 сентября».