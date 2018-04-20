Ильсур Метшин побывал в лучшей школе Татарстана по итогам 2017 года

Мэр Казани Ильсур Метшин посетил сегодня лицей №177 на ул.Мусина, 17 в Ново-Савиновском районе. Глава города вместе с родителями учащихся заслушал доклад директора о работе учебного заведения в 2017 году. Ильсур Метшин познакомился с лицеистами и их достижениями, сообщает пресс-служба мэрии города.

Градоначальник вспомнил, как возводился лицей. Он отметил, что он был в своем роде уникальным – настоящей школой будущего, которая задала новый стандарт для школ по оснащению, предметам, рекреациям. «Мы заложили тогда зернышко, которое проросло, и на федеральный уровень вышел стандарт нашей школы №177», — заявил градоначальник.

В актовом зале собрались учителя, родители и ученики. «Лицей №177 является лучшей образовательной организацией Республики Татарстан по итогам 2017 года, что подтверждено дипломом, — начал выступление директор Ильдар Имамов. – В городском рейтинге наш лицей занимает 4 место среди всех лицеев и гимназий Казани, их всего 54».

Школьники показывают высокие результаты не только в общественной жизни, но и учебе. В 2017 году средний балл лицея по математике составил 64,2, по русскому языку — 77,2. Для сравнения, по Казани средний балл по математике составляет 55,8 балла, по русскому языку — 72,03. Больше половины выпускников набирают свыше 80 баллов по ЕГЭ. «Результативность достаточно хорошая, и мне нисколько не стыдно за своих выпускников. Я горжусь ими», — подчеркнул директор. Однако, как отметил И.Имамов, 9-классникам необходимо подтянуть знания по биологии – если в остальных профильных направлениях средний балл выше, чем в среднем по городу, то в этом ниже.

Говоря о проблемах, которые есть у лицея, Ильдар Имамов также отметил переполненность учебного заведения. Так, в лицее обучается 1693 ученика, хотя его проектная мощность составляет всего 864 ученика. Дети учатся в две смены. «С одной стороны, радует, что школа очень востребована. Помимо микрорайона, который за нами закреплен, и каждый год он становится все больше, к нам приходят дети и из других микрорайонов Казани. Они хотят к нам попасть, и мы их тоже с удовольствием берем в школу. Но проблема переполненности существует», — подтвердил он.

Из 105 педагогов только 8,3% — молодые, а 17% уже достигли пенсионного возраста.

Ильсур Метшин, в свою очередь, сообщил, что это не первая школа, которую он посещает. Он напомнил, как при открытии лицея №177 перед его администрацией ставилась задача сделать его школой будущего, центром общественной и культурной жизни, обеспечить возможности для реализации талантов детей. «Я очень рад, что те задачи, которые мы ставили, реализованы. И очень рад тому, что директор продолжает ставить себе завышенные задачи. Мы знаем пункты, по которым хотели бы увидеть улучшения, но это тот редкий случай, когда хочется говорить только слова благодарности, — заметил он. — Все говорит о том, что вы востребованы, и я хочу поблагодарить в лице директора весь коллектив учителей за работу! И еще раз хочу подчеркнуть, дай нам бог, во всех 162 школах Казани были такие коллективы и условия!».