Ильсур Метшин выбрал исполняющего обязанности начальника управления образования исполкома Казани

Новый 2018 год начался с кадровых изменений в системе образования. Ильсур Хадиуллин, которые последние десять лет был Начальником управления образования города Казани (начиная с февраля 2007 года) вновь вернулся в Министерство образования и науки Республики Татарстан первым заместителем министра. Фактически, отдельная должность заместителя министра, который отвечал за национальные проекты, упразднена. И следует предполагать, что это направление , кроме других важных сфер, будет курировать именно первый заместитель.

