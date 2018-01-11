Ильсур Метшин выбрал исполняющего обязанности начальника управления образования исполкома Казани

Новый 2018 год начался с кадровых изменений в системе образования. Ильсур Хадиуллин, которые последние десять лет был Начальником управления образования города Казани (начиная с февраля 2007 года) вновь вернулся в Министерство образования и науки Республики Татарстан первым заместителем министра. Фактически, отдельная должность заместителя министра, который отвечал за национальные проекты, упразднена. И следует предполагать, что это направление , кроме других важных сфер, будет курировать именно первый заместитель.
Сегодня разрешилась интрига, а кто же займет место правой руки нашего градоначальника Казани Ильсура Метшина по вопросам образования? Bыполняющим обязанности начальника управления образования исполкома Казани назначен Ильнар Хидиятов, который до этого был замом Ильсура Хадиуллина с марта 2010 года. Соответствующая информация появилась на сайте мэрии.
Коллектив изданий «Магариф» и «Гаилә hәм мәктәп» радуется новому назначению и с нетерпением ждет его утверждения без приставки и.о.