Иностранец о Казани, гопниках, шаурме, медведях и стране в целом

Люди из Китая, Индонезии, Ирана, Колумбии и других точек мира приезжают в Казань за получением образования. Мне стало интересно узнать, какой видят мою родину люди, прибывшие из других стран и даже других континентов, почему иностранцы выбирают именно Россию, чем она их привлекает и чем пугает, почему многие приезжают учиться именно в Казань, при таком разнообразии городов в нашей стране. Поэтому я взяла интервью у Ким Си-Мона — молодого человека, прибывшего в Казань из Южной Кореи и обучающегося сейчас на первом курсе КФУ, в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций.

— Думаю, первый мой вопрос будет о том, почему Вы решили приехать именно в Россию?

— Сначала я год служил в армии в Корее, а после этого долго не мог выбрать страну, которой стоило бы отдать преимущество при определении учебного заведения. Выбор пал именно на Россию, потому что это одна из сильнейших держав, где у власти стоят талантливые люди. Рассматривал и другие варианты, но желание переехать в Россию подпитала Универсиада, которая проходила в Корее. Я работал там администратором и увидел, что в России мало людей, знающих корейский язык. Посчитал, что это отличный шанс для роста как личностного, так и карьерного, потому что в России есть несколько корейских фирм, где востребованы русскоговорящие сотрудники из моей родной страны.

—Почему именно Казань? Почему не столица России?

— Я был в Москве, очень красивый город, но там можно встретить много корейцев, что создаёт огромный соблазн общения с ними. А в Казани их почти нет. Это отличная особенность для меня как для человека, пытающегося овладеть умением хорошо говорить на русском. А ещё здесь более приемлемые цены и хороший университет, в котором учились Лобачевский и Ленин.

— Как долго Вы изучаете русский язык?

— Я обучаюсь русскому уже два года. Первый год изучал язык самостоятельно, потом путешествовал по Иркутску, где довольно хорошо улучшил русский, а потом приехал в Казань и год обучался языку на подготовительных курсах.

— В каких городах России Вы побывали? Где больше всего понравилось?

— Мне удалось посетить Хабаровск, Иркутск, Москву, Новосибирск и Казань. А больше всего понравились русские города на востоке России. Там до сих пор сохранились особые русские традиции и настоящая русская атмосфера. Но все же лишь один город оставил у меня на сердце самые яркие впечатления — Иркутск. Это очень красивое место с волшебными видами на природу, здесь находится одна из известнейших достопримечательностей — озеро Байкал с кристально чистой водой.

— Были ли какие-нибудь страхи перед переездом в Россию?

— Конечно. Я сам оплачиваю себе обучение, поэтому боялся, что может не хватить денег. Переехав, я убедился в том, что Россия — очень дешевая страна. Помимо этого боялся гопников, об опасности которых слышал ещё в Корее. И одним из страхов является боязнь не успеть овладеть русским языком за 4 года обучения и не найти работу.

— Оправдала ли Россия ожидания?

— В Корее есть стереотип о том, что в РФ всегда идёт снег, и люди разводят бурых медведей как домашних питомцев, даже берут их с собой в общественный транспорт и в такси. К счастью, это оказалось неправдой.

— По твоему мнению, в чем главное отличие Кореи от России?

— В России очень свободно, нет жёстких рамок поведения. И одним из главных отличий являются характеры людей. В России народ очень естественный, честный и прямой. Люди всегда говорят тебе правду и говорят именно то, что хотят сказать. Если в Корее после того, как человек тебе скажет фразу, ты должен сам додуматься о том, что именно он имел ввиду, то в России люди говорят без всяких намёков. Мне очень нравится это качество в русских. Я очень скучаю по быстрому корейскому интернету, который, наверное, тоже является отличием моей родной страны от России.

— Говоря о быстром интернете, Россия отстаёт от Кореи в своём техническом развитии? Если да, то как сильно?

— Если быть честным, то да, отстаёт, но не сильно.

— После переезда к чему привыкали дольше всего?

— Дольше всего я привыкал к холодной погоде, но моей мечтой с детства была жизнь на севере. Поэтому мороз меня не сильно испугал. А вообще корейцы называют Россию страной документов и очередей, потому что для того, чтобы решить даже небольшие проблемы нужны куча документов и куча времени для прохождения огромных очередей. Это то, к чему я не могу привыкнуть до сих пор.

— Что вам НЕ нравится в России?

— Не нравится, что здесь действительно очень опасно, особенно в темное время суток. В Корее девушка может спокойно находиться на улице ночью, а в России этого делать нежелательно даже парню.

— Какие твои общие впечатления от страны?

— Россия — самая большая страна в мире. Я был в нескольких российских городах и заметил, что каждый из них обладает какой-то особенностью. Россию нельзя описать одним словом, в каждой своей точке она разная, но везде очень красивая: где-то красива изящной архитектурой, а где-то волшебными видами природы. Мне очень полюбилась Казань. Она единственная, о которой я подумал, как о городе, не являющимся частью России. Она какая-то другая, такая уютная и добрая, тут особая атмосфера. Даже курящих и пьющих людей здесь не так много, как я наблюдал это в других городах. Жители Казани очень аккуратные и приветливые. Город очень красив своей архитектурой и завораживает ночными видами.

— Вы уже нашли себе друзей?

— Да, это было довольно легко. Как оказалось, в России очень много людей, интересующихся Кореей и корейской культурой. В КФУ даже есть кафедра корейского языка.

— Есть ли в Корее конфликты поколений? Замечали ли Вы похожее в России?

— Да, конфликт есть. Все дело в расколе территории Кореи на Южную и Северную. Это привело к тому, что семьи людей разделились и остались в разных частях континента. Есть люди в Южной Корее, хорошо относящиеся к Северной (чаще это взрослое поколение, так как там их родственники), а есть люди, враждебно относящиеся к северным соседям (чаще молодое поколение, потому что тех самых «родственников» они даже не видели). В России этого не наблюдал.

— Было ли что-нибудь, что повергло Вас в шок?

— Да! Я был в шоке от того, что русские пьют чай с молоком и едят суп со сметаной и майонезом. Мне очень понравилось в России есть шаурму, но когда моя однокурсница пошутила про то, что её делают из кошек, это тоже повергло меня в шок. Надеюсь, она правда пошутила.