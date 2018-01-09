Интервью с Ильсуром Хадиуллиным

Представляем вашему вниманию интервью с первым заместителем министра образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным, опубликованное в сентябрьском номере журнала «Магариф» (2017 г.), когда он занимал должность руководителя Управления образования исполнительного комитета Казани.

«Наша задача – найти эволюционную модель образования Казани»

У руководителя Управления образования Казани Ильсура Хадиуллина взять интервью сложно из-за его крайне насыщенного графика: то он посещает строящиеся объекты, то встречается с подрядчиками, осуществляющими капитальный ремонт школ и детсадов. Все во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным ответственно готовятся к началу нового учебного года – торжественному вводу школ и детсадов с приглашением политического бомонда Татарстана. А накануне в Казани, а затем по отдельности во всех районах города прошли самые долгожданные мероприятия – августовские совещания, на которых были озвучены имена победителей, грантополучатели, оглашены рейтинги и, самое приятное, на этом празднике вручены ценные подарки лучшим руководителям и сотрудникам образовательных учреждений.

Сегодня сфера образования находится под особо пристальным вниманием, и как никогда раньше, из бюджета выделяется ранее невиданное финансирование. Мы сидим в конце рабочего дня в кабинете Ильсура Гараевича на ул. Большая Красная. Пока он готовится отвечать на вопросы, я рассматриваю на его столе сувенир с шариками, один из которых застыл на позиции «Повысь градус». Как символично!

– Вы только что подвели итоги учебного 2016 – 2017 года. По данным исследования Высшей школы экономики, которые были представлены на Петербургском международном экономическом форуме, Татарстан вошел в число регионов с высоким индексом школьной образовательной инфраструктуры. Республика среди лидеров по результатам образования. Ильсур Гараевич, за что Вы хвалили директоров школ Казани на августовке?

– На состоявшемся августовском совещании мы остановились на основных трендах развития системы казанского образования, совместно с педагогическим составом обсудили проблемы и поставили новые задачи на предстоящий год. Наша республика опережает большинство российских регионов, первой внедрив новые федеральные образовательные стандарты и новый стандарт педагога. Этот переход целиком завершится к 2020 году.

В этом году бюджет Казани в части образования увеличился на 900 миллионов и составил 14 миллиардов руб­лей. Это позволяет увидеть масштаб поддержки образовательной сферы со стороны Правительства Татарстана и муниципалитета Казани. Фундаментально изучив опыт Москвы и Санкт-Петербурга, мы впервые создали семь образовательных центров. Их первые результаты планируем увидеть уже к концу нового учебного 2017 – 2018 года. Как никогда, мы понимаем, что нам нужны эволюционные изменения. Сегодня сформировалась новая формация педагогов, которые активно работают в социальных сетях, принимают зачеты по скайпу, играют в рок- группах и занимаются наукой.

В этом году открываются три новых детсада на 900 мест и две школы.

1 сентября в районах-новостройках примут учащихся новые учреждения. Это – полилингвальная многопрофильная гимназия №180, в которой родители могут выбрать по желанию изучение татарского, китайского, испанского языков, а также многопрофильная школа №181. На базе татарской гимназии №2 созданы экспериментальные площадки, где студенты будут проходить практику и осваивать методику преподавания предметов на родном языке.

В недавно представленном респуб­ликанском рейтинге ведущие строчки занимают 36 учебных заведения столицы, молва о качестве образования и о высокопрофессиональном составе педагогов которых из года в год передается родителями и выпускниками. На протяжении последних восьми лет учителя Казани являются победителями республиканского конкурса «Учитель года Республики Татарстан». В Российском конкурсе 2017 года нашу республику представит абсолютный победитель, учитель математики лицея-интерната №2 Алмаз Хамидуллин. Весь пьедестал в номинации «Учитель-предметник» и «Педагогический дебют» за казанскими учителями.

В этом году 28 школ, среди которых 4 новичка, подготовили победителей и призеров Всероссийской олимпиа­ды 2017 года. В числе лучших лицей №131, лицей им. Лобачевского КФУ, IT-лицей, лицей-интернат №2, гимназии №7 и №19. На заклю­чительном этапе Всероссийской олимпиады школьников наши ученики побили прошлогодний рекорд по количеству дипломов: 78 учеников стали призерами и победителями. 34 учреждения получили гранты на развитие технического творчества, 11 стали базовыми площадками, среди которых Инженерный лицей Советского района, школа №91 и Центр им.В.Чкалова. Это лишь маленькая толика заслуг. Как вы видите, есть за что похвалить наше педагогическое сообщество.

– Одним из современных критериев оценки знаний являются средние баллы по ОГЭ и ЕГЭ. Изменилась ли картина по сравнению с прошлым годом?

– В этом году мы призвали наших директоров учебных учреждений учитывать качество посредством независимой оценки качества образования ГИА и подтверждения годовых оценок. Что касается результатов основного государственного экзамена, то впервые девятиклассники сдавали четыре экзамена – два обязательных и два предмета по выбору. Результаты ОГЭ по Казани по всем предметам выше республиканских и наших собственных результатов 2016 года. Лишь 1,3% учеников не получили аттестат об основном общем образовании, и 91 ученику предстоит пересдача в дополнительные сроки.

Более пяти тысяч выпускников сдавали ЕГЭ, продемонстрировав результаты выше, чем в других городах-миллионниках. По 9 предметам из 14 результаты выше, чем в 2016 году. Наблюдается рост результативности по профильной математике, физике, химии, информатике, истории, обществознанию, литературе. Средний балл по этим предметам повысился от 1,38 (по математике) до 5,06 (по литературе). Однако есть предметы, где баллы ниже прошлогодних. Это – русский язык, биология, география, английский и немецкий языки. Надеюсь, теперь, зная свою слабую сторону, руководители школ возьмутся за решение данной проблемы.

– Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы гордимся, что Казань во всех рейтингах третья столица, в том числе по результатам образования после Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время по республиканским рейтингам Казань лишь на пятом месте после Набережных Челнов, Бугульмы и некоторых сельских районов. Обусловлено такое распределение большим количеством учебных заведений в столице или есть другие причины?

– Количество детей, которые поступают в X классы, в разных муниципальных округах различается и в количественном и в процентном соотношении. Наверное, сложно сравнивать многомиллионную столицу с небольшим муниципальным районом и производить соотношение учебных учреждений и детей. Мы можем с гордостью говорить о том, что сегодня в республике самые лучшие показатели и самый высокий процент успеваемости в Казани: около 60 процентов детей идут в десятый класс. В некоторых муниципальных районах он составляет не более 40 процентов.

– В конце прошлого учебного года общественность республики в целом была взбудоражена новостью об оптимизации школ. Помню, в 2014 г. в Москве оптимизационная реформа вызвала такой же, а может быть, более сильный протест со стороны учителей и родителей. Не секрет, что и некоторым руководителям учебных заведений эта новость оказалась не по душе. Оптимизация – это вызов времени, связанный с необходимостью улучшения качества образования, или просто перераспределение финансовых потоков?

– Когда мы говорим о выпускниках Казани, то нужно понимать, что учебные заведения Татарстана сильно отличаются. Мы все находимся в едином образовательном пространстве России, имеем определенные кадровые возможности и при этом не должны забывать и о традициях своих предков. Именно поэтому, сохраняя классическое образование, мы ищем его новые формы согласно вызову быстро меняющегося технологического времени. Для этого изучили опыт функционирования образовательных центров Санкт-Петербурга. Мы также тесно сотрудничаем с Департаментом образования Москвы и с его руководителем доктором педагогических наук Иссаком КАЛИНА и учитываем в своем опыте только прогрессивные стороны проведенной москвичами реформы. В Москве было около четырех тысячи образовательных организаций, количество которых после оптимизации сократилось до шестисот тридцати территориальных образовательных комплексов. Оптимизация в Москве представляет собой создание одного единого центра, состоящего из 15 – 18 зданий. У нас своя модель, которая не является механическим объединением, и не включает в себя лишь оптимизационные мероприятия.

Наша реформа затрагивает 13 школ и около 27 детсадов. Путем объединения будут реорганизованы гимназия №5 и школа №134, гимназия №75 и школа №133, лицей №83 и школа №95, гимназия №8 и школа №79, школы №101 и №166, №22 и №58, школа №100, дошкольное отделение этого учебного заведения и детские сады. Все эти образовательные учреждения были отобраны по территориальному признаку и находятся близко друг от друга. Основная задача – сделать равные стартовые условия для всех школ. Мы ведь не продаем здания, на практике происходят юридические преобразования, когда из двух юридических лиц остается одно. Мы говорим о создании равных условий для получения качественного образования и укрепления материально-техничес­кой базы. Не в каждой школе бывают условия для профилизации, но тем не менее каждая школа должна быть разнопрофильной. Перегруженные школы объединят с малокомплектными. Это позволит отказаться от второй смены, расширить профили образования для старшеклассников и создаст новые возможности для внеурочных занятий, то есть позволит добиться того, о чем неустанно говорили родители в последние годы.

В отличие от столицы России, в Казани 38 национальных школ. После объединения школ появится возможность вносить коррективы, в том числе и в части финансирования с учетом этих особенностей. В этом наша фишка.

– Как это отразится на качестве образования, и удастся ли избавить от феномена «педагогов-кочевников»?

– Мы хотим, чтобы больше детей занимались после уроков и были заняты внеурочной деятельностью. Создана отличная инфраструктура, и важно, чтобы здания не пустовали. К сожалению, некоторым учителям, чтобы работать на полную ставку, приходится набирать часы в других школах. Важно, чтобы учителя не работали по совместительству, поскольку педагогу трудно успеть в несколько заведений, и это в конечном итоге сказывается на качестве работы. Объединение же позволит учителю набирать необходимое количество часов на основном рабочем месте. А наставничество приведет к профессиональному росту.

– Казань по многим позициям уверенно занимает III место после Москвы и Санкт-Петербурга. При этом руководство наших школ сетует на то, что подушевое финансирование в расчете на одного ученика сильно отстает от них. Как в действительности обстоит дело, и изменилось ли финансирование в связи с введением инклюзивного обучения?

– С 2009 года мы перешли на нормативно-душевое финансирование, когда деньги идут в школу вслед за учеником. Затраты на одного ученика в Москве около 123 тысяч рублей. Этот объем финансирования обусловлен тем, что Москва является субъектом Российской Федерации и её столицей. В Татарстане эта цифра около 50 тысяч, для детей с физическими ограничениями по здо­ровью – около 70 тысяч рублей.

– Мы затронули тему организации работы с детьми с ограниченными возможностями, для которой финансирование выделяется не только из бюджета, но и благотворительными компаниями…

– Основная проблема сегодня – это подготовка кадров для работы с особыми детьми, тьюторское сопровождение. В пяти школах, как в Санкт-Петербурге и Москве, мы открываем ресурсные центры для работы с детьми с ОВЗ, синдромом Дауна, диагнозом аутизм. Мы активно работаем с общественной организацией «Мы другие». Есть благотворительный фонд «В твою пользу», который берет оснащение школы №1 на Булаке и школу №168. Есть партнерские отношения с «ИКЕА», с которой мы реализуем проект инклюзивного образования «На урок – вместе». На соответствующее оснащение ресурсных комнат в проектных школах планируется выделить более 2,5 млн руб­лей.

– Какие проблемы необходимо решать в первую очередь?

– Хотелось бы получать больше финансирования на оснащение учебных учреждений, приобретения оборудования для работы с одаренными детьми. Лишь по статье расходов на дневную охрану учреждений на 500 уч­реждений нужно более 200 млн рублей.

– В своем докладе Вы остановились на трех основных задачах, одну из которых – оптимизацию мы уже обсудили. Другой из них является система подготовки кадров. Во время общения с руководителями школ и встреч с учителями мы обратили внимание на их обеспокоенность тем, что директорский корпус по возрасту приближается к пенсионному рубежу, а с другой стороны, выпускники профильных вузов не спешат идти в школу.

– Средний возраст у руководителей – 51 год, у учителей – 44 года. Среди наших директоров школ есть мудрые руководители пенсионного возраста, они являются великолепными управленцами, которые выступают в роли наставников и передают свой опыт молодому поколению. Сменяемость кадров есть, но это не является самоцелью. В действительности старшему поколению мы очень благодарны!

С 2014 года формируется резерв на замещение директора школы, руководителя детсада. Для этого на базе учебного центра мы набираем группу управленцев на должность директоров школ. Они обязательно должны иметь опыт работы учителем, затем несколько лет проработать завучем и иметь управленческий стаж. Регулярно проводим встречи с руководителями – лидерами, а также работаем со специа­листами извне. После прохождения аудита и полиграфа, определенных процедур и конкурса, кандидат приглашается на заседание основной комиссии с защитой проекта. И лишь затем происходит согласование кандидатуры.

Сегодня основная проблема связана с нехваткой учителей по физике и педагогов в начальные классы, потребность в которых составляет около 250 ста-

вок. В рамках совместного проекта с Департаментом образования и Институтом образования в Москве по подготовке менторов 17 сентября в столицу для знакомства с передовым опытом уезжают 20 педагогов. По возвращению в Казань каждый из них будет набирать свою собственную группу наставников. Таким образом, будет формироваться пирамида.

– И как будет решаться третья задача, связанная с пересмотром рейтинга казанских школ?

– Показатели рейтинга должны быть подобраны таким образом, чтобы школа была заинтересована в самых разных учениках. Иногда из троечников вырастают гении. Мы призываем педагогов не жертвовать детьми ради строчки в рейтинге, намного важнее найти индивидуальный подход к каж­дому из них, хотя это и требует много дополнительного времени. Для каждого ученика должна быть составлена своя индивидуальная траектория ученика. От совокупности этих факторов зависит месторасположение учебного заведения и перемещение по рейтингам.

У нас очень хорошая конкуренция среди учебных учреждений. Почему происходит перетасовка в рейтингах? Это зависит от контингента учащихся, от дорожной карты школы и программы развития в части выявления одаренных детей и развития. Многие родители и дети хотят получить самое лучшее образование и учиться у передовых педагогов, которые тесно связаны с ведущими вузами страны и за рубежом.

Казанские школы входят во все рейтинги: ТОП-100 лучших городских школ, ТОП-25, составленный социальным навигатором РИА Новости. В Казани 10 частных школ, которые не подчиняются нашему управлению образования, однако их результаты также учитываются при подготовке рейтингов. Чаще всего некий спор возникает между СОШ и нетиповыми школами. В Казани около 8 нетиповых учреждений: IT-лицей, лицей им.Лобачевского КФУ, «СОлнце», лицеи №2, №4, №7, №131 №145. Большинство из них лидируют в рейтингах. Однако это заслуга не только этих гимназий и лицеев, но и школ, откуда пришли дети из начальных классов. Кто-то воспринимает рейтинг как простое соревнование школ между собой. На самом деле рейтинг – это соревнование школы с самой собой, который позволяет учитывать как образовательные результаты, так и аспекты воспитательной деятельности, работу с одаренными детьми.

– Сейчас упор делается на то, чтобы дети оставались после XI класса в Казани или, по крайней мере, возвращались на родину после обучения в России или за рубежом. Отслеживаете ли вы их судьбу?

– Систему образования Казани я вижу постоянно развивающейся и со своими устоями. Самое главное, чтобы все работало на результативность, а результатом всего образовательного процесса являются выпускники наших школ. Система образования опережает и дает предпосылки для развития экономики и создает основной стимул к экономическому развитию страны. Ученики сегодня очень мобильны – из 43 стобальников покорять Москву уедут 13 ребят, а в Санкт-Петербург – 7 выпускников. К нашей радости, больше половины продолжат обучение в казанских вузах. Чтобы наши школы были конкурентоспособными, их выпускники – будущие студенты должны служить своим странам, своему народу. Люди должны понять, что образование является основным фундаментом в жизни, и нужно полагаться, в первую очередь, на себя и свои знания. Это и есть наше основное видение!

Сюмбель Таишева