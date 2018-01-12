Из Кабмина в Госархив

Директором Государственного архива республики назначен Заманов Ренат Илгизович, ранее занимавший должность начальника отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан назначен.

Ренат Илгизович Заманов родился в Казани. Окончил факультет романо-германских языков Казанского государственного университета по специальности «филолог, преподаватель английского языка и литературы». Владеет английским, испанским, турецким языками. В разные годы возглавлял лицей-интернат №2 и гимназию №19 Казани, а также работал в должности начальника отдела развития национального образования министерства образования и науки РТ.

Источник фотографии: http://newvz.ru/info/102067.html