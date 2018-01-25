Известно имя девушки, ставшей «Мисс Татарстан – 2018»

В концертно-развлекательном комплексе «Пирамида» прошел финальный этап XX конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2018».

В финале конкурса приняли участие 30 девушек в возрасте от 14 до 23 лет из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы, Менделеевска, Зеленодольска и Нижнекамска. В этом году в состав жюри знаменитого конкурса вошли министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, начальник отдела культуры исполкома Казани Азат Абзалов и заместитель министра образования и науки Лариса Сулима.

Обладательницей главного титула и короны стала 19-летняя модель из Казани Камилла Хусаинова.