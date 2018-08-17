Известный журналист Леонид Млечин провел семинар в Казани

В Казани перед журналистам региональных и национальных изданий выступил глава Дирекции историко-публицистических программ Общественного телевидения России Леонид Млечин.

В рамках VII Форума национальных и региональных СМИ, который в эти дни проходит в столице Татарстана, известный российский журналист, телеведущий Леонид Млечин провел семинар по теме «Роль региональных СМИ в реализации национальной политики».

Спикер форума рассказал коллегам о проблемах общества, которые освещаются журналистами не должным образом. Леонид Михаилович в фокусе таких проблем упомянул о жизни в прошлом и нежелании смотреть в лицо настоящему, об обществе, не доверяющем никому, о тургеневском журналисте, о татарском эпосе.

Авторитетный телеведущий, журналист в третьем поколении высказал свое мнение о вопросе изучения национальных языков этнических групп, проживающих на территории России. «Мне страшно не нравится последнее законодательство, которое делает упор на изучение русского языка», — сказал Млечин. По его словам, необходимы условия для сохранения родных языков и овладения школьниками несколькими языками.

Говоря о миссии журналиста, спикер форума заметил, что знания людей этой профессии должны соответствовать высокому уровню российской академической науки. Также корреспонденты должны хорошо разбираться в серьезных профессиональных темах, которые журналист выбирает на десятилетия.