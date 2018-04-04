Как МЧС уберегает школьников и учителей Татарстана от пожара?

Вопрос о противопожарной безопасности детей зазвучал с новой актуальностью после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли дети в взрослые. На протяжении нескольких часов без вести пропавшим считали целый школьный класс. Случившееся заставило родителей задуматься о безопасности детей, а школьное руководство — о степени готовности педагогического коллектива к подобной чрезвычайной ситуации.

Как МЧС проводит профилактическую работу со школьниками и учителями? Об этом «Магариф» спросил у заместителя начальника управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по РТ Алексея Пашина. «Мы проводим мероприятия со школьниками и дошкольниками. Наши сотрудники приходят на уроки ОБЖ, где дают лекции по нашей тематике. Рассказывают, как правильно вести себя в результате пожара, каковыми могут быть причины пожара. И учат правильно действовать в результате возникновения пожара с применением наглядных материалов, использованием огнетушителя», — рассказал Пашин.

По информации МЧС, за первые три месяца 2018 года в Татарстане в результате пожара погибли 46 человек, двое из которых дети. Всего в республике произошло 690 пожаров.