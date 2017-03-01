Как удержать студента от побега за границу? Власти думают над созданием перспектив для молодежи

Проблемы российской системы образования стали одним из главных вопросов, вынесенных на обсуждение в рамках форума в Сочи. Стратегия экономического развития страны напрямую зависит от совершенства образовательной системы. Чем сегодня живут школа, ссуз и вуз? Какие планы у российского студента? И как его удержать от «побега» за границу?

«Сегодня мы экспортируем нефть, газ – и, к сожалению, экспортируем интеллект. Но если за первые две позиции российский бюджет получает деньги, то интеллект очень часто уходит из нашей страны бесплатно и безвозвратно», – констатировал Д.Медведев на Российском инвестиционном форуме«Сочи-2017».

Премьер-министр России назвал это не просто расточительством, а отметил, что такое недопустимо по отношению к собственной стране.

Действительно, тенденция так называемой «утечки мозгов» пугает и все больше напоминает тот самый философский пароход. Только в этом случае эмиграция происходит на добровольной основе. Если в 1922 году высылка интеллигенции за границу являлась вторым жесточайшим наказанием после смертной казни, то сейчас лучшие умы буквально плывут впереди парохода. Они уплывают из России в страны с развитой экономикой.

Теряя талантливых учёных, специалистов, страна теряет не только деньги, время, потраченные на их подготовку, но и позиции в конкурентной борьбе за будущее. Констатируя этот факт, Медведев как никогда к месту напомнил слова Сергея Капицы: «Математика – это то, что русские преподают китайцам в американских университетах».

Как же по-другому, если сегодняшние студенты не уверены в том, что по окончании вуза найдут хорошую работу и смогут обеспечить себе неплохое будущее. Молодежь, которую, к слову, называют будущим страны, не знает чего ждать от этого будущего. Наверное, по этой причине устроиться на работу по специальности — подвиг или – что ещё печальней – подарок свыше, большая почти недостижимая цель.

Сомнения людей по поводу дальнейших перспектив подтверждаются результатами опросов. Согласно опросу Фонда общественного мнения, только половина (44 %) недовольных сегодняшним положением дел в стране считают, что через 20 лет произойдут улучшения. 35 % россиян уверены в том, что всё останется на том же уровне, никаких качественных изменений не последует.

Интересны и другие показатели. Более половины (51 %) опрошенных независимой социологической службой «ФОМ» сказали, что их устраивает работа властей в области образования. Кстати, опрос был проведен до того, как во всех СМИ мелькнули заголовки с пугающим числом 12 700 000 000. Напомним, власти почти на треть уменьшили финансирование ведущих российских университетов. 10 февраля премьер-министр подписал соответствующее постановление. Таким образом, финансирование ведущих университетов России в 2017–2019 годах будет сокращено на 12,7 млрд руб.

Система образования должна исходить из того, что современная экономика требует от человека постоянной учёбы, совершенствования его знаний, отметил Медведев на встрече в Сочи. Татарстан работает в этом направлении. Например, в Казани на базе учреждений дополнительного образования планируется открыть группы для творчества взрослых. Так первая группа откроется уже в апреле. Творческие занятия для взрослых будут проходить в детской художественной школе № 1.

Сейчас правительство совместно с различными ведомствами разрабатывает список возможных направлений комплексного плана по улучшению социальной инфраструктуры в нашей стране. Свои предложения уже частично представило деловое сообщество, стратегия обсуждается в экспертных кругах.

«Так вот чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день. За каждый процент роста, за каждый регион, за каждый населённый пункт, за каждую компанию, за каждую идею, то есть сражаться за будущее России», – резюмировал Д. Медведев.

Журнал «Магариф» будет следить за развитием событий в области улучшения российской системы образования.

Источник фотографии: government.ru