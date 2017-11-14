Как выглядели бы сны, если бы их можно было сфотографировать

Талантливый фотограф Мартин Мухаметзянов представил выставку, именуемую «Сон». Она проходит в резиденции креативных индустрий «Штаб». «Наши сны — это часть реальности, однако сугубо индивидуальная, так как доступ к ней имеет лишь тот, кто её видит. Все мы являемся неотъемлемой частью этих двух действительностей, но каждый фиксирует их по-своему. Я делаю это при помощи фотоаппарата и собираю их в один альбом, страницы которого открыты и для Вас», — говорит о представленных фотографиях автор.

Мартин ученик театрального училища, его давней мечтой было научиться снимать кино и овладеть камерой. Детская, когда-то казалось неосуществимая мечта со временем начала селиться в его жизни. Теперь он снимает фото и видео, героями которых являются не только люди, но и обыденные вещи, окружающие нас в повседневной жизни. В своей выставке фотограф при помощи фотоснимков пытался отобразить то, что приходит ему во снах.

Интересно то, что среди карточек есть те, которые были сделаны на пленочный фотоаппарат. Это придает им некую особенность, создавая ощущение того, что нечто старинное и доброе сохранилось в бездушном мире технологий. Нестандартный подход к фотоискусству и особенное видение реальности делает работы фотографа загадочными, таинственными и притягивающими взор своей уникальностью. Оценить творчество менделеевского фотографа можно будет до 24 ноября.