Казань приглашает школьников на увлекательные зимние каникулы

Во многих школах Татарстана начались зимние каникулы. Министерство по делам молодежи и спорту РТ подготовило для школьников развлекательную программу. С 1 по 8 января 2018 года во всех городах и районах республики пройдет около 185 спортивно-массовых мероприятий.

В Казани праздничные мероприятия уже начались. В Дербышках 30 декабря в 16.00 состоится представление от театра клоунады «Высокие братья». 3 января здесь ожидается праздник для детей.

В Горкинско-Ометьевском лесу планируется проведение семейных и детских мастер-классов. Завтра здесь развернутся игры «Зимние забавы».

29 декабря состоится представление от театра клоунады «Высокие братья», выступит театральная компании Remue Menage (Франция). До 8 января в парке будут проходить мастер- классы по созданию игрушек и лыжные гонки.

В парке им. Горького, где уже открылась новогодняя елка, детей ждет новогодняя программа от театральной студии «Сдвиг». Здесь можно будет покататься на тюбингах и санях, а также откроется рождественская ярмарка с сувенирами.

В парке «Сосновая роща» сегодня откроется интерактивная экспозиции о жизни Льва Толстого на центральной аллее. Посмотреть представление о жизни и творчестве писателя, жизнь которого была тесно связана со столицей Татарстана, можно будет до последнего для каникул.

Открытый каток расположится также на территории «Юркин Парка» возле «Казань-Арены». Кремлевская набережная готовит сказочный городок, украшенный светодиодными фигурами и различными атрибутами нового года и каток длиной в 1 километр.