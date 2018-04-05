Казанская девятиклассница стала абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по химии

Ученица 9 класса гимназии №7 Мадина Тагирова стала победителем Всероссийской олимпиады по химии. Школьницу наградили в Архангельске, сообщается на сайте города. Всего на испытания приехали 250 детей из 60 различных городов и населенных пунктов России.

Лучших олимпиадников определяли по сумме правильно выполненных заданий. Мадина Тагирова по итогам испытаний набрала более 250 баллов.Всего награды получили около 100 участников олимпиады, а победителями стали 20 школьников. Главная награда для учащихся – возможность продолжить обучение в лучших вузах страны. Призеры олимпиады получат 100 балов за ЕГЭ по химии, а победители – право поступить на химические факультеты вузов без экзаменов.