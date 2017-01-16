Химическая формула успеха

Расположенный в самом центре Казани на улице, носящей имя великого химика, создателя теории химического строения органических веществ Александра Бутлерова, лицей № 131 занимает I место среди топ-20 лучших школ Татарстана. В последние годы выпускники лицея достигли лучших результатов по математике и химии в республике, стали победителями международных олимпиад по химии и математике, что позволило ему стать одним из лучших образовательных организаций России. О том, как на победу выстраивается работа сильной команды педагогов и лицеистов наше интервью с директором лицея, учителем химии высшей квалификационной категории Альфией Блигвардовной ХАБИБУЛЛИНОЙ.

– Основанный в 1961 году лицей был и является эталоном престижной классической школы Альфия Блигвардовна, Вы возглавили лицей в 2006 году. Каких успехов удалось достичь за десять лет?

– За время моего руководства основополагающие принципы работы и классическая система образования, которая всегда была в лицее, сохранились. Главное, мы сохранили физико-математический профиль, несмотря на то, что раньше учебное учреждение называлось физико-математическим лицеем, а теперь просто лицеем. Если мы коснемся профилизации, то у нас на протяжении многих лет были математические, физико-математические, химико-биологические классы. Когда мы проанализировали и увидели, что в учебном плане количество часов математики и физики отличается незначительно на полчаса или один час, то было принято решение, сделать его единым, и теперь у нас один приоритетный физико-математический профиль.

Однако я бы не назвала это существенным изменением. Самое главное: введено обучение с VII класса, раньше, если вы знаете, к нам приходили учиться в VIII класс. Чем это было вызвано?

Преподавание предметов, которые у нас являются базовыми, начинается с VII класса. И мы решили, что было бы правильным, если химию, физику, алгебру и геометрию дети начнут изучать у наших преподавателей.

С моим приходом мы значительно расширили внебюджетную деятельность. Качественное преподавание стало своеобразным пиаром во всей Казани и за ее пределами. У нас учатся школьники из Вахитовского и Советского районов Казани, что территориально обусловлено, и ещё несколько учащихся ежедневно приезжают из Зеленодольска, Высокой Горы и Юдино. Обучение на подготовительных курсах позволяет детям лучше ознакомиться с учебой в лицее. Если раньше были платные занятия по физике и математике, то теперь есть по информатике, русскому и иностранным языкам. Для наших учителей это хорошая денежная поддержка к зарплате.

За последние годы благодаря Президентской программе капитального ремонта улучшилась материальная база. Школа полностью преобразилась во всех отношениях – на всех четырех этажах проведен ремонт кабинетов и рекреаций, и отстроен новый корпус со спортзалом.

– Ваша школа является передовой за счет конкурсного отбора учеников. Каковы его критерии, и какие необходимо сдать вступительные экзамены?

– Действительно, и я это не скрываю, высокое качество обучения обусловлено конкурсным отбором при поступлении и является одной из главных причин нашей результативности. Он у нас достаточно жесткий и составляет 5 человек на место. Мы проводим экзамены в VII класс по математике и русскому языку, а в VIII класс к ним добавляется физика.

– У вас устоявшийся педагогический коллектив, большая часть которого состоит из учителей высшей квалификации. Во многих учебных заведениях остро стоит вопрос привлечения молодых кадров. Как у вас обстоит дело?

– У нас аналогичная ситуация. Ежегодно к нам на работу приходит самое большее один молодой учитель. В нашем коллективе в возрасте до 35 лет преподают 9 человек. Основной костяк – это около 20 учителей – в возрасте 50 лет, так скажем, представители классической старой советской «компании». Сегодня обновление кадров является одной из серьезных проблем, однако еще острее она встанет в перспективе через 5-7 лет, когда вся эта плеяда старших учителей, дружно взявшись за руки, уйдет на пенсию.

За молодыми кадрами мы закрепляем опытных учителей, которые посещают их уроки. У нас сильный контингент, и высокой остается мотивация детей, настроенных на учебу. Если учитель не настроен на общий результат, и у него нет мотивации, в целом не соответствует нашему уровню лицея, то такой человек у нас долго не задерживается. Невозможно дать оценку работе, пока не увидишь человека в течение трех месяцев или полугода в деле. Я не Вольф Мессинг и не могу сразу при первой встрече оценить его добросовестность, работоспособность и возможности. При подборе кадров, в первый год я стараюсь взять учителя совместителем, что позволяет увидеть его в процессе и оценить его знания и старательность. На следующий год в случае соответствия нашим требованиям мы предлагаем ему перейти на полную ставку.

– Готовы ли вы к введению профстандартов?

– Для 17 наших учителей введение стандартов чуть не стало большой проблемой. К счастью, все наши преподаватели имеют университетское образование, в том числе и я. Однако в наших дипломах нет слова «учитель». Проработав 25 лет, имея стобалльников, олимпиадников и призеров международных конкурсов, мы, получается, не имеем права работать педагогами согласно нашим профстандартам. Однако этот вопрос мы решили, пройдя курсы повышения квалификации в ИРО. В декабре получаем дипломы о профессиональной переподготовке, и к 1 января 2017 года все будет приведено в соответствие. Самое интересное, что многие из наших учителей математики, физики и химии сами читают лекции на курсах повышения квалификации другим педагогам Татарстана, поскольку наш лицей является базовой площадкой ИРО РТ. Так и возник нонсенс, что эти же самые учителя там должны учиться. На учебном процессе введение профстандартов никак не скажется.

– Может быть, федеральному Минобрнауки не стоило торопиться?

– Введение подобного документа было нужно, как и во всем мире. В Канаде или США учитель, не имея на руках документа о специальном образовании учителя, не может преподавать в школе. Однако с учетом того, что профстандарты вводятся так поздно, в России разработчикам документа нужно было учитывать особенности нашей системы и сделать скидку некоторым категориям. Большинство учителей проработали в школах более 30 лет, окончив не пединституты, а профильные факультеты университетов. Тем более что в свое время Министерство образования этих учителей высоко оценило, и они прошли аттестацию на высшую категорию. Новые учителя, несомненно, должны соответствовать новым требованиям.

– Многие учителя из Татарстана ездили на стажировку в Финляндию и Сингапур. Теперь некоторые из них используют отдельные элементы в своих уроках. Не сомневаюсь, что и Вы смогли ознакомиться с образовательными стандартами этих стран…

– Несколько лет назад мы в Финляндии изучали систему преподавания. Она мне импонирует. Особенно понравилось, как выстроена система инклюзивного образования. В этой стране есть все условия, чтобы ученики с ограничениями по здоровью не испытывали психологических сложностей. В том случае, если по какой-то причине они не освоили предмет и начали отставать, их переводят в специальное здание, где другие педагоги занимаются с ними индивидуально и в более быстром темпе до тех пор, пока не наверстают учебную программу. И лишь затем, когда эти дети догоняют сверстников по знаниям, их вновь присоединяют к коллективу. У нас в работе с детьми с ограниченными возможностями заложен другой подход. К сожалению, отсутствие подобных условий в наших школах приведет к большим проблемам психологического характера у детей.

Относительно стажировки в Сингапуре – мне не посчастливилось побывать там. Откровенно скажу, я категорически против системы сингапурской модели. У нас проводилось обучение. Два дня я сидела и слушала выступления. Насколько мой интеллект позволяет охарактеризовать эту систему, то она направлена на подготовку нетворческой личности. Я читала исследование московских специалистов, по мнению которых основная задача этой образовательной модели – это воспитание хорошего рабочего класса. И мое мнение совпадает с их позицией. Возможно, если государство ставит перед собой цель воспитать рабочий класс, а такая задача, несомненно, стоит, то система должна работать. Только не в нашем лицее. Мы у себя эту модель вводить не будем.

– Альфия Блигвардовна, несколько лет подряд ваши лицеисты входят в состав российской сборной на химическую олимпиаду. Вы сами преподаете химию. В этом году сразу двое учеников стали победителями Всероссийской и международных олимпиад. Это Ваши ученики?

– По химии у нас два преподавателя, мы дружно работаем. Кроме меня кружок ведет учитель высшей категории Эльфия Рустямовна Сафонова. Вместе с ней мы готовили наших учеников, и честно признаюсь, у нас нет такого деления – кто чей ученик. В августе в Тегеране прошла IX Международная олимпиада в крупнейшем исследовательском центре в университете имени Шахида Бешехти. Участие в ней принимали два студента КФУ и наш одиннадцатиклассник, мой ученик Амир Гиза- туллин. Участники выполнили задания по четырем направлениям: органической и неорганической, физической и аналитической химии. Показав отличный результат по итогам олимпиады, Амир получил бронзовую медаль. В общекомандном зачете команда из Татарстана вышла на вторую позицию, уступив лишь Москве.

Лицеист XI класса Булат Курамшин одержал успех на Международной химической олимпиаде. Перед олимпиадой он дополнительно прошел подготовку у преподавателей МГУ им. Ломоносова. По итогам состязаний он занял 14-е место из 290 участников и был удостоен золотой медали. К счастью, оба они – два друга выбрали учебу в Казани. Мы этому очень рады, что оставшись в Казани, Булат активно помогает нам, занимается с нашими детьми для участия в олимпиаде. Сегодня он также готовит к олимпиаде по химии учеников из Якутии и получает необходимый опыт.

– Как у вас организована олимпиадная подготовка, может, химию нужно изучать уже в VII классе? Какой сайт Вы рекомендуете использовать при работе и учебник как настольную книгу современного учителя по химии?

– Подготовка детей к олимпиаде – это самое настоящее хобби, поскольку работа смехотворно оплачивается из расчета 100 рублей за один час. Во время урока необходимо уделять время всем, и не предоставляется возможным заниматься отдельно с более продвинутым учеником. Если ребенок проявляет интерес, то нужно начинать с ним индивидуальную подготовку. Мы организуем кружок, и я предлагаю всем прийти на занятия. Часть из них через некоторое время уходит, остаются около 5–7 человек, с которыми и ведется целенаправленная работа. У меня был опыт проведения пропевдического курса по химии в VII классе. Однако этот предмет нужно изучать в VIII классе на основании полученных знаний по физике.

Если у человека есть такое хобби, то могу посоветовать пособия и научные книги. Их огромное количество, хотя сегодня книги очень дорогие. К счастью, многие учебные пособия представлены в Интернете. Коллегам рекомендую вузовский учебник профессора Н.Л.Глинки «Общая химия» и «Таблицы-схемы по неорганической химии» Н.Я.Туровой, а также сайт www. chem.msu.su химического факультета МГУ, где размещены типовые задания по химической олимпиаде. Здесь есть все олимпиадные задачи. Или в поисковике можно набрать «олимпиады по химии», и там появится такое количество, что хватило бы времени их решить.

– Сколько учеников стали участниками олимпиад?

– В этом году из 700 наших учеников на муниципальный этап заявлено 457, из которых 113 лицеиста по математике и 50 человек по химии. На региональном этапе будут 15 человек. Данные появятся в начале декабря, и очень надеюсь, что их количество будет больше.

– На всех совещаниях ваш лицей ставят в пример по количеству стобалльников. Многие родители, которые хотят видеть своих детей среди них, озабочены тем, нужно ли обращаться к помощи репетиторов…

–По итогам учебного года у нас было 10 стобалльников, из них 5 – по математике. 105 выпускников набрали 90 и более баллов. Бытует мнение, что в этом нет заслуги учителей. Однако, насколько мне известно, ни один из стобалльников не занимался с репетиторами. Они все занимались в лицее и получили достаточный объем материала.

При нашем учебном плане математики: в X классе это 8 часов, а в XI классе–9 часов, при наличии дополнительных спецкурсов, которые бесплатно проводят наши учителя, необходимости в репетиторе нет.

– Российский министр образования и науки Ольга Васильева поднимает вопрос о введении в учебный план астрономии и черчения, как это было в советской школе…

– Лицей был последним столпом, в котором перестали преподавать астрономию три года назад. Предмет этот нужный. Однако по положению в аттестат выставляется лишь тот предмет, который учащиеся изучали 60 часов и более. Для астрономии такой объем многоват, и у нас солнечную систему и звёздное пространство изучают в рамках физики. На мой взгляд, если предмет преподается даже 30 часов, то он должен быть введен в аттестат. Если оценка не выставляется в аттестат, то ребенка заинтересовать сложно.

Относительно введения уроков черчения, то я двумя руками «за». На примере собственного предмета могу сказать, что сегодняшние ученики плохо представляют себе повороты предметов в пространстве, отсутствует восприятие пространства. А черчение великолепно развивает пространственное воображение и аккуратность.

Современные гаджеты, которыми увлечено современное поколение детей, вовсе не способствуют этому. Конечно, наша жизнь без гаджетов невозможна, поскольку они предоставляют нам мобильность. Однако то, что происходит с детьми сейчас – это настоящая катастрофа: на перемене дети выходят в коридор, и практически все утыкаются в них носом. Человек должен научиться пользоваться планшетами и телефонами, когда вырабатывается противоядие.