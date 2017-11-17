Когда учителя перестанут давать домашнее задание?

В числе популярных вопросов, адресованных на республиканское родительское собрание, был следующий: «Когда дети перестанут приносить из школы домашнее задание?». Ответили на него преподаватели Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова.

Сегодня в Казани стартовал новый образовательный проект — республиканское родительское интернет-собрание. С родителями со всего Татарстана об актуальных проблемах школьников говорят эксперты и представители Министерства образования и науки РТ.

Тематика собраний охватывает вопросы адаптации школьников к учебному процессу, регулирования кризисных ситуаций между детьми и родителями, культуры поведения детей в виртуальном пространстве, обоснованного выбора подростком будущей профессии и другие темы, представляющие несомненный интерес для родителей. Тема первого собрания — Как учить и не мучить?

Кто должен делать домашнее задание: ребенок, я или мы вместе?

На адрес электронной почты собрания roditelirt@mail.ru поступали вопросы от родителей. В числе самых часто задаваемых оказались следующие:

1. У моего ребенка конфликт с учителем. Как нам поступить?

2. Как научить ученика младших классов выполнять домашнее задание самостоятельно?

3. Как сделать так, чтобы здоровый образ жизни стал хорошей привычкой подростка?

Заместитель декана факультета психологии развития и психофизиологии КИУ им. В. Тимирясова, кандидат психологических наук Надежда Ванюхина рассказала о том, как родители могут приучить ребенка делать домашнее задание с удовольствием и не прибегать к помощи мам и пап. «Есть эффективная технология Петра Гальперина, который утверждает, что детей можно научить всему, если процесс обучения будет протекать в шесть этапов»,- утверждает психолог.

Первый этап: Правильно мотивировать действие.

Второй этап: Уяснение ориентировочной основы действия. (Объяснить, как это делать).

Третий этап: Выполнить действие в материальной форме. (Позволить ребенку сделать самому).

Четвертый этап: Выполнить действие в «громкой речи». (Позволить ребенку проговорить этапы работы).

Пятый этап: Выполнить действие «про себя».

Шестой этап: Выполнить действие в умственной форме.

Следующее родительское собрание назначено на 15 декабря.