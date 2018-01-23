Культурной столицей тюркского мира в 2018 году стал город Кастамону

Город Кастамону (Турция) объявлен культурной столицей тюркского мира 2018 года.

Соответствующее решение принято на 35-м заседании постоянного совета министров культуры стран-участниц Международной организации ТЮРКСОЙ. Об этом нам сообщил председатель Союза писателей Евразии Якуп Омероглу.

Кастамону́ — город и район в северной Турции. Основан Кастамону был в XVIII в. до н. э. во времена хетов, находился под властью королевств Фригии и Лидии, персов, македонцев, римлян, византийцев, сельджуков. Затем на территории провинции в XIV в. селятся туркмены, которые дают название городу Кастамони, дошедшее до нас слегка трансформировавшись. В конце XIV в Кастамону переходит к османам, затем к Тамерлану, и уже в 1461 г. османы, во главе с султаном Мехмедом II, окончательно включают город в состав Османской империи.

Визитной карточкой этого городка считается величественная крепость Кастамону, потрясающие мечети Атабека, Ибни Неджара и Махмут Вея, которые смело можно назвать удивительными архитектурными творениями, настоящими произведениями искусства. Многие люди с разных стран мира приезжают в Кастамону прежде всего ради источников с «живой водой». О целебных горных водах этого турецкого городка слагают легенды.