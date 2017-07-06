Лицеист из Татарстана в Таиланде участвует в Международной олимпиаде по химии

Открылся сезон международных интеллектуальных состязаний по общеобразовательным предметам. В эти дни в Таиланде проходит Международная олимпиада по химии. Россию представляют ученики старших классов школ Москвы, Тюмени и Казани.

В олимпиаде участвует ученик казанского лицея № 131 Руслан Котлеров, сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана. Выпускник является призером различных олимпиад. Например, в феврале он участвовал в III Межрегиональном химическом турнире среди команд из 25 субъектов России. Тогда команды Москвы и Казани стали первыми. Руслана Котлерова признали победителем личного зачета. В 2014 году лицеист стал Учеником года Республики Татарстан.

Олимпиада по химии будет проходить 9 дней. Участники будут выполнять сложнейшие задания экспериментального и теоретического уровней.