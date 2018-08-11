Малина – вкусное лекарство лета

Лето – лучший период для укрепления организма. Основные помощники в этом – спелые фрукты и овощи, которые содержат в себе большое количество витаминов и минеральных веществ. А одна из самых полезных ягод – это малина.
Малина благотворно воздействует на многие функции организма. В ней содержится целый комплекс витаминов и минеральных веществ. Ягода является отличным средством для укрепления иммунитета. Она будет полезна в любом виде. В качестве общеукрепляющего средства можно употреблять также и веточки, и листья этого растения.
Кроме этого, малина имеет многочисленные целебные свойства:
— в ней содержится большое количество салициловой кислоты и витамина С. За счет этого, при простудных заболеваниях, малина является прекрасным жаропонижающим средством, снимает головную боль и выводит токсины;
— улучшает работу пищеварительного тракта и способствует повышению аппетита;
— способствует очищению организма, выводит соли тяжелых металлов;
— полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях;
— является профилактическим средством против атеросклероза;
— в малине содержится витамин К, который способствует свертываемости крови;
— защищает от болезней нервной системы, борется с депрессивными, стрессовыми состояниями;
— повышает уровень гемоглобина в крови;
— улучшает состояние кожи;
— благодаря большому количеству витамина С, помогает при авитаминозе;
— в малине содержится фолиевая кислота, которая просто необходима в рационе беременных женщин.Но нельзя злоупотреблять летней ягодой, чтобы не вызвать аллергию у ребенка.
Несмотря на множество полезных свойств, имеются и противопоказания. В малине содержится высокая концентрация щавелевой кислоты и других веществ, которые требуют быть осторожным при употреблении этой ягоды при таких заболеваниях, как сахарный диабет, язвенная болезнь, гастрит, мочекаменная болезнь и подагра.