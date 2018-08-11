Малина – вкусное лекарство лета

Лето – лучший период для укрепления организма. Основные помощники в этом – спелые фрукты и овощи, которые содержат в себе большое количество витаминов и минеральных веществ. А одна из самых полезных ягод – это малина.

Малина благотворно воздействует на многие функции организма. В ней содержится целый комплекс витаминов и минеральных веществ. Ягода является отличным средством для укрепления иммунитета. Она будет полезна в любом виде. В качестве общеукрепляющего средства можно употреблять также и веточки, и листья этого растения.

Кроме этого, малина имеет многочисленные целебные свойства:

— в ней содержится большое количество салициловой кислоты и витамина С. За счет этого, при простудных заболеваниях, малина является прекрасным жаропонижающим средством, снимает головную боль и выводит токсины;

— улучшает работу пищеварительного тракта и способствует повышению аппетита;

— способствует очищению организма, выводит соли тяжелых металлов;

— полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях;

— является профилактическим средством против атеросклероза;

— в малине содержится витамин К, который способствует свертываемости крови;

— защищает от болезней нервной системы, борется с депрессивными, стрессовыми состояниями;

— повышает уровень гемоглобина в крови;

— улучшает состояние кожи;

— благодаря большому количеству витамина С, помогает при авитаминозе;

— в малине содержится фолиевая кислота, которая просто необходима в рационе беременных женщин.Но нельзя злоупотреблять летней ягодой, чтобы не вызвать аллергию у ребенка.

Несмотря на множество полезных свойств, имеются и противопоказания. В малине содержится высокая концентрация щавелевой кислоты и других веществ, которые требуют быть осторожным при употреблении этой ягоды при таких заболеваниях, как сахарный диабет, язвенная болезнь, гастрит, мочекаменная болезнь и подагра.