Министр Рафис Бурганов проведет родительское собрание

Через несколько минут начнется Республиканское интернет-собрание для родителей школьников Татарстана. Его проведет министр образования и науки РТ Рафис Бурганов. Он приглашает родителей обсудить подготовку выпускников к предстоящим Единым государственным экзаменам.

В 10.45 часов в КИУ им. Тимирясова начнется пятое заседание Республиканского родительского интернет-собрания. Модераторами встречи выступят заместитель Премьер-министра РТ – министр образования и науки Рафис Бурганов руководитель департамента надзора и контроля в сфере образования Гульнара Габдрахманова. Тема собрания — «Можно ли на ЕГЭ идти с удовольствием?

Родители и учителя могут посмотреть прямую трансляцию интернет собрания на сайте КИУ.