Министр сообщил дату следующего республиканского родительского собрания

На базе Казанского инновационного университета им. В. Тимирясова состоялось пятое заседание Республиканского родительского интернет-собрания на тему «Можно ли на экзамены идти с удовольствием?».

Встреча была посвящена эффективным технологиям интеллектуальной и психологической подготовки выпускников к итоговым экзаменам, помощи родителей и педагогов в преодолении этого периода в жизни подростков.

В собрании приняли участие министр образования РТ Рафис Бурганов и заместитель руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов. К обсуждению были приглашены специалисты профильных министерств и ведомств, представители родительских комитетов школ, практикующие педагоги и психологи.

Следующее республиканское интернет-собрание для родителей школьников Татарстана назначено на 16 мая. В этот день представители Минобрнауки расскажут об особенностях и воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.