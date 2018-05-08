Минобрнауки о возможном введении обязательного ЕГЭ по географии

Министерство образования и науки не планирует никаких кардинальных изменений системы ЕГЭ в России, экзамен по географии для 11-классников делать обязательным не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства, сообщают РИА Новости.

В Минобрнауки на рассмотрении сейчас находится проект концепции развития географического образования, подготовленный Российским географическим обществом. Некоторые СМИ сообщили, что в докумен предусматривает обязательную сдачу ГИА— 9 и ЕГЭ. В Минобрнауки РФ пояснили, что данная информация не соответствует действительности.