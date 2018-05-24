Минобрнауки Татарстана напоминает о старте ГИА-9

Пресс-служба министерства образования и науки республики сообщает, что в основной период по личному заявлению обучающегося 9 класса к государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) допущены 36710 человек. В этом году ОГЭ проводится в 137 пунктах проведения экзаменов во всех муниципальных образованиях республики.

Экзамены начинаются в 10.00 часов.

На участие в ОГЭ по иностранным зыкам подали заявление 3667 выпускников 9 классов.

25 мая 2470 выпускников 9 классов сдают ОГЭ по иностранному языку, из них английский сдают 2419 человек, немецкий – 28 человек, французский – 23 человека.

26 мая 1142 человека сдают английский язык, 55 – немецкий.

Экзамен по иностранному языку входит в число предметов по выбору обучающихся. Продолжительность экзамена 2 часа письменно и 15 минут устно (говорение).

Напоминаем, для получения аттестата об основном общем образовании выпускник 9 класса должен сдать на положительную отметку четыре обязательных экзамена: русский язык, математика и два предмета по выбору обучающегося.