Минтимер Шаймиев стал доверенным лицом Владимира Путина

Первый Президент Татарстана вступил в предвыборную гонку в качестве доверенного лица

Как стало известно сегодня, Государственный советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев вошел во вторую часть списка доверенных лиц кандидата в Президенты Владимира Путина. В этом списке, зарегистрированном Центральной избирательной комиссией, 154 человека, где кроме Минтимера Шариповича фигуристы Татьяна Навка и Илья Авербух, актеры Сергей Безруков, Михаил Боярский и Александр Калягин, режиссер Федор Бондарчук, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные, боксер Федор Емельяненко, шахматист Сергей Карякин и хоккеист Илья Ковальчук.

По словам члена ЦИК Александра Клюкина, число доверенных лиц Путина составляет 413 человек.