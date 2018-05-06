На ЧМ-2018 в Казани пройдет 30 концертов

Во время чемпионата мира по футболу в Казани пройдет 30 концертных программ, сообщает ИА «Татар-информ».

Культурная программа, посвященная FIFA 2018, включит также семь музыкальных фестивалей, два из которых пройдут на Фестивале болельщиков на площадке перед Центром семьи «Казан».

В рамках VIII Международного фестиваля имени Сергея Рахманинова 16, 23, 30 июня и 7 июля в БКЗ имени Салиха Сайдашева выступит Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. Также ожидается выступление таких звезд, как Денис Мацуев, Полина Осетинская, Дмитрий Маслеев, Екатерина Мечетина и др.

В Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая 19, 21, 28, 29 июня и 4 июля пройдет большой праздничный фестиваль «Все флаги в гости едут к нам».

Кроме того, в филармонии пройдет большой праздничный фестиваль «Цветущий Татарстан». Послушать классическую и народную музыку, а также джаз и романсы можно будет 15 и 29 июня и 3,7 и 8 июля.

На Пушечном дворе Казанского Кремля 26 июня в формате open air пройдет концерт VII Музыкального фестиваля духовной музыки «Музыка веры». Для зрителей выступят камерный хор РТ, оркестр Молодежного театра на Булаке и солисты оркестра народных инструментов «Казан нуры».

Также на территории Кремля пройдет II Фестиваль «The Kremlin Confederation of ART». Жители и гости города смогут послушать классическую музыку в современной обработке и альтернативную татарскую музыку 15, 22, 29 июня, 5 июля. В Мероприятии примут участие молодежный электроакустический оркестр пианистов Sforzando, группа «Татarsis», Yammy Music и Николай Попов.