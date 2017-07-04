Начался прием документов в магистратуру СПбГУ

Санкт-Петербургском государственном университете начался очный прием документов в магистратуру. В этом году прием объявлен на 172 магистерские программы. Подача документов продлится до 20 июля.

Прием документов в магистратуру СПбГУ в электронно-цифровой форме стартовал 1 марта. Пресс-служба вуза сообщает, что на сегодняшний день абитуриентами подано уже 3731 заявление. Самыми востребованными направлениями подготовки в этом году стали «Психологические науки», «Экономика и управление», «Политические науки и регионоведение», а также «Языкознание и литературоведение». В число магистерских программ, пользующихся наибольшим спросом среди абитуриентов, вошли «Биология», «Психология личности», «Менеджмент», «Европейские исследования» и «Синхронный перевод (английский)».