Награждены победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и их учителя

Шестой год подряд Татарстан по олимпиадному движению занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга. В Казани сегодня подвели итоги учебного года и чествовали победителей, призеров республиканских и всероссийских олимпиад школьников. Примерных ребят и их наставников поздравил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов.

В этом году на всероссийских олимпиадах школьников по различным предметам сборная республики завоевала 139 призовых мест. Пятеро школьников стали абсолютными победителями в интеллектуальных соревнованиях по экономике, химии, технологии, литературе и информатике:

Семен Табанаков, ученик гимназии № 26 г. Набережные Челны (Экономика)

Мадина Хакимова, ученица гимназии № 7 Ново-Савиновского р-на г. Казани (Химия)

Адиля Насырова, ученица лицея № 145 Авиастроительного р-на г. Казани (Технология)

София Бабина, ученица школы № 189 Ново-Савиновского р-на г. Казани (Литература)

Ильдар Гайнуллин, ученик лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ (Информатика)

Сегодня в торжественной обстановке Рафис Бурганов вручил этим перспективным учащимся дипломы, медали и ценные подарки.

Более сотни школьников Татарстана стали победителями и призерами всероссийской олимпиады. В их подготовке приняли участие около 200 педагогов.