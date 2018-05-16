Награждены победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и их учителя

Май 16, 2018 0

Шестой год подряд Татарстан по олимпиадному движению занимает 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга. В Казани сегодня  подвели  итоги учебного года и чествовали победителей, призеров республиканских и всероссийских олимпиад школьников. Примерных ребят и их наставников поздравил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов. DSC_1392

В этом году на всероссийских олимпиадах школьников по различным предметам сборная республики завоевала 139 призовых мест.  Пятеро школьников стали абсолютными победителями в интеллектуальных соревнованиях по экономике, химии, технологии, литературе и информатике:

  • Семен Табанаков, ученик гимназии № 26 г. Набережные Челны (Экономика)
  • Мадина Хакимова, ученица гимназии № 7 Ново-Савиновского р-на г. Казани (Химия)
  • Адиля Насырова, ученица лицея № 145 Авиастроительного р-на  г. Казани (Технология)
  • София Бабина, ученица школы № 189 Ново-Савиновского р-на г. Казани (Литература)
  • Ильдар Гайнуллин, ученик лицея им. Н. И. Лобачевского КФУ (Информатика)

Сегодня в торжественной обстановке Рафис Бурганов вручил этим перспективным учащимся дипломы, медали и ценные подарки.

 

Более сотни школьников Татарстана стали победителями и призерами всероссийской олимпиады. В их подготовке  приняли участие около 200 педагогов. DSC_1452DSC_1456

 

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