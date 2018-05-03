Назначен новый министр культуры Татарстана

Президент РТ Рустам Минниханов назначил министром культуры республики Ираду Аюпову.

«Назначить Аюпову Ираду Хафизяновну министром культуры Республики Татарстан, освободив её от ранее занимаемой должности», — сказано в тексте указа Президента.

До сегодняшнего дня Ирада Аюпова занимала должность председателя Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу.

Напомним, экс-министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин ушел в отставку в связи с выходом на пенсию. Он занял должность исполнительного директора ТНВ.