Назначен новый ректор Института развития образования РТ

Сменился ректор ИРО Татарстана. Информация о новом руководителе размещена на сайте института. Новым ректором стала Людмила Нугуманова, которая до этого возглавляла ТИСБИ.

Людмила Нугугманова сменила Рину Бадриеву, которая успела поработать в должности ректора Института развития образования РТ всего два года. Напомним, она была назначена в марте 2016 года.

Новый ректор имеет внушительный послужной список. На протяжении девяти лет Людмила Нугуманова была заместителем министра образования и науки РТ, четыре года — руководителем департамента надзора и контроля в сфере образования. В 2016 году ее назначили ректором ТИСБИ. Нугуманова является кандидатом педагогических наук.