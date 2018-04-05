Назначен новый ректор Института развития образования РТ

Апрель 5, 2018 0

Сменился ректор ИРО Татарстана. Информация о новом руководителе  размещена на сайте института. Новым ректором стала Людмила Нугуманова, которая до этого возглавляла ТИСБИ. 

Фото: tisbi.ru

Фото: tisbi.ru

Людмила Нугугманова сменила Рину Бадриеву, которая успела поработать в должности ректора Института развития образования РТ всего два года. Напомним, она была назначена в марте 2016 года.

Новый ректор имеет внушительный послужной список. На протяжении девяти лет Людмила Нугуманова была заместителем министра образования и науки РТ, четыре года — руководителем департамента надзора и контроля в сфере образования. В 2016 году ее назначили ректором ТИСБИ. Нугуманова является кандидатом педагогических наук.

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