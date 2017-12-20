Названа дата Республиканской новогодней елки

Главное зимнее праздничное событие Татарстана состоится уже в следующий понедельник. 25 декабря в 13.00 в Ледовом дворце спорта «Татнефть-арена» начнется Республиканская новогодняя елка.

Программа рассчитана на два часа и включает в себя централизованное праздничное представление, в котором задействованы около 1000 артистов, эстрадных певцов, спортсменов, известных творческих и спортивных коллективов республики. Подарки иногородним зрителям будут розданы в общеобразовательных, для казанских школьников будет организована выдача подарков в фойе дворца.