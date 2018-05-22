Обновленный лагерь «Чайка» в Татарстане примет этим летом более тысячи детей

Как сообщает ИА «Татар-информ», на капремонт столовой и строительство нового корпуса в лагере «Лето» ушло 17 млн рублей. По республиканской программе в этом году лагерю выделили 9 млн рублей на строительство нового деревянного одноэтажного корпуса и 8 млн рублей на капремонт столовой. Работы выполняло ООО «Ремонтстройсервис».

Новый корпус состоит из 9 комнат и рассчитан на проживание 40 человек. Первая смена старутет уже 13 июня.

фото: www.tatar-inform.ru

«У нас уже в этом году 300 детей в смену, всего 4 смены будет. В резерве еще около 200 ребят, желающих очень много. Смена идет 18 дней. Кружки сами проводим, берем только творческих вожатых», — рассказала журналистам директор лагеря Светлана Дурандина.

Стоимость одной путевки составляет 16 тыс. рублей, из них родители оплачивают только 6 тыс. рублей, остальное дотируется государством.

«В здании предусмотрена система оповещения пожарной сигнализации. Внутренняя отделка выполнена из негорючего материала. При контакте с огнем отсутствуют токсичные выделения. В корпусе предусмотрено отопление, при желании его можно использовать зимой», — отметил главный специалист ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ).

фото: www.tatar-inform.ru

В столовой лагеря капитальный ремонт не проводился с 2007 года. Подрядчик произвел устройство мокрого фасада с утеплением и внутреннюю отделку — потолки, стены, замену внутренних инженерных сетей.