Определились школьники-финалисты республиканского этапа Всероссийских спортивных игр

«Президентские спортивные игры» в Татарстане проходят под эгидой проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» — «Детский спорт». В соревнованиях участвовали 10 команд из Азнакаевского, Бугульминского, Заинского, Лениногорского, Мамадышского, Нижнекамского, Тюлячинского, Ютазинского муниципальных районов, г.Набережные Челны, г.Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Победителями и призерами республиканского этапа Всероссийских спортивных игр стали:

1 место – МБОУ «СОШ № 31» Нижнекамского района;

2 место – МБОУ «СОШ №179» г.Казани;

3 место – МБОУ «СОШ №3 г.Мамадыша» Мамадышского района.

Команда-победительница «Президентских спортивных игр» представит республику на всероссийском финале, который состоится с 7 по 28 сентября 2018 г. на базе всероссийского детского центра «Орленок».