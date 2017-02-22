Открыт приём заявок на IV Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей»

Желающие продемонстрировать свой вокальный талант уже сегодня могут подать заявку на участие в конкурсе, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ. IV Международный конкурс «Сандугач-Соловей» состоится 1-3 марта 2017 года в Казанском Государственном институте культуры. Инициатор, идейный вдохновитель фестиваля — Народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г. Тукая, Кавалер 2-х Орденов, профессор Ганеева Винера Ахатовна.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, участники самодеятельных творческих коллективов, а также студенты средне-специальных и высших учебных заведений (солисты, дуэты, вокальные ансамбли). Их номера будут оценивать по следующим номинациям:

— академическое пение (вокал-соло, дуэт вокальный ансамбль);

— эстрадное пение (вокал-соло, дуэт вокальный ансамбль);

— народное пение (вокал-соло, дуэт вокальный ансамбль);

— мастер и ученик;

— концертмейстерское искусство.

В прошлом году Международный конкурс вокалистов «Сандугач-Соловей» принял более 300 юных дарований. В их числе обладатели гран-при: Протасова Венера (солистка ТГАТОиБ им. М. Джалиля), Алия Карачурина, Сабитов Ильсур. Лауреаты 1 премии: Миранов Ильнар, Абдуллина Гульсирень, Эльмира Гильфанова, Бадретдинов Инсаф, Бикчантаев Базарбай, Габдинова Айсылу, Еникеев Ильнур, Гиматдинова Эльвира. География участников обширна — они из разных городов республики и регионов страны, есть и представители КНДР.

Обладатель Гран-При конкурса будет зачислен на кафедру сольного пения ФМИ КазГИК на бюджетной основе.

Последний день приёма заявок – 28 февраля.