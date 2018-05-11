Педагогов Татарстана приглашают на международный конкурс

В рамках культурно-образовательного проекта «Радость планеты» в период с 27 июля по 1 августа будут проведены культурно-образовательные форумы на актуальные темы в сфере культуры и искусства для педагогов и руководителей от ведущих хореографов, вокалистов, инструменталистов, театралов и других деятелей культуры. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

​Мероприятие проводится при поддержке полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах, Министерства культуры Ставропольского края, Министерства культуры Республики Крым, Управления культуры города-курорта Алушты, администрации города-курорта Алушты.

Организаторы просят внимательно ознакомиться с положением и обратить внимание, что самая приоритетная и бюджетная связь в Республике Крым — это МТС, а также рекомендуют заранее приобрести сим-карты на территории Вашего места жительства. Все конкурсанты будут включены за неделю до мероприятия в группу WhatsApp для оперативной связи.

Для конкурсантов, которые не могут принять участие в очной форме, предусмотрена заочная форма с 10 апреля по 10 сентября.