Поел и доволен!?

Школьное, дошкольное питание в Татарстане… Больше года тому назад эта тема поднималась почти каждым СМИ, а поток жалоб от родителей на некачественное питание чуть было не вывел из строя систему «Народный контроль». В результате этот серьезный вопрос вышел на самый высокий уровень, и Президент Татарстана Рустам Минниханов дал целый ряд поручений. По прошествии значительного количества времени мы решили вернуться к данному вопросу и посмотреть, все ли хорошо «в Датском королевстве».
В нашей республике организацией школьного, дошкольного питания занимается Департамент продовольствия и социального питания г.Казани. Данное ведомство организовывает питание в 650 дошкольных, 218 общеобразовательных, в 8 среднеспециальных учреждениях Казани, Зеленодольска, Нижнекамска и в 12 районах Республики Татарстан. Это Арский, Атнинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский районы. Во всех учреждениях действует 10-дневное меню, которое меняется два раза за учебный год в зависимости от сезонности овощной продукции. Меню согласовано с Роспотребнадзором.
В настоящее время департамент организовывает питание в 170 казанских школах. Это 119 568 человек. По типу пищеблока школы Казани делятся на заготовочные и ланчевские. В Казани 71 заготовочная школа имеет пищеблоки с полным набором необходимых помещений для полного цикла приготовления блюд. В данные школы поставляются продукты питания и полуфабрикаты овощные, мясные, рыбные и из птицы.
98 школьных столовых города обеспечиваются готовыми завтраками и обедами по технологии «Cook&Chill». Охват горячим питанием в Казани составляет 70,4 %, охват питанием 92,4%. В настоящее время для учащихся начальных классов стоимость завтрака составляет 62 руб., двухразового питания – 88 руб. Для учеников 5 – 11 классов стоимость обеда — 65 руб. Бесплатно питаются 18 % казанских школьников из малоимущих семей. На эти цели из бюджета города в 2017 г. было выделено 165 млн руб.
Ноу-хау Казанских школ — это школьные рестораны, которые реализованы при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина, начиная с 2013 г. В настоящий момент данный проект работает в 23 школах Казани. Под школьные рестораны кардинально реконструированы прежние пищеблоки, заменено оборудование, закуплена мебель и посуда. В 2017 г. на эти цели было заложено 22,4 млн руб.
В школьных ресторанах или, как их по-другому называют, реэстетиках учащиеся могут позавтракать, получить полноценный обед и при необходимости перекусить в буфете, который работает практически до закрытия школы. Здесь в обеденном меню на выбор предлагаются несколько видов салата, супы, гарниры, выпечка, компоты и морсы, фрукты. Наряду с традиционными макаронами с котлетами, можно заказать гратен, лазанью, буррито, рыбный киш и блюда, запеченные в фольге и касалетках.
Школьные рестораны стали также съемочной площадкой социальных телевизионных проектов на канале ТНВ: «Пока мамы нет дома» и «Деловой завтрак», а также во многих из них проводят Деловые завтраки с известными в республике интересными людьми.
С 7 ноября 2017 г. в образовательных учреждениях города Казани был введен дифференцированный подход в школьном питании. Это было связано с новыми требованиями Роспотребнадзора к суточному рациону детей разного возраста.
Прошло полгода. Какие выводы можно сделать сегодня? По словам Генерального директора Гузель Тагировны Ананьевой, департамент продовольствия и социального питания г.Казани с прошлого учебного года активно работает с родителями по вопросам культуры питания и сбалансированному рациону школьников, организовывает дегустацию блюд школьного меню, проводит анкетирование. По отзывам родителей и школьников было выяснено, что их не устраивал ассортимент блюд, представленных в школьных столовых. Именно поэтому была расширена линейка мясных и овощных блюд, где начали использовать филе ценных пород рыб, разнообразили ассортимент полуфабрикатов, в меню включили сезонные продукты – помидоры, огурцы, увеличили количество фруктов, причем не только яблок, но и апельсинов, груш, бананов, к традиционному компоту прибавились напитки из свежемороженых ягод.
Как подчеркнула Гузель Тагировна, главная задача департамента — обеспечить необходимую калорийность, т.е. энергетическую ценность блюд с необходимым содержанием белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Поэтому увеличили их объемы, ведь разным возрастным группам школьников — младшим и старшим — требуется разный объем порций. Так, порция салатов увеличилась с 80 г до 100 г, гарниры – на 30-50 г. и составляют для старшеклассников 200 г.
Наверняка никто не возьмется оспаривать слова Гузель Тагировны относительно разнообразия меню, качества продуктов и суточного рациона. Как она отметила, также очень важна доступность информации и двусторонняя связь: на сайте ведомства можно посмотреть меню любой школы на каждый учебный день, а также любой человек, будь он ребенок или родитель, может оставить отзыв или пожелание. Для изучения запросов учащихся действует мобильное приложение «Поел и доволен».
Дошкольное и школьное питание в республике находится на контроле нескольких поднадзорных ведомств, среди которых Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Интересно будет вспомнить отрывок выступления руководителя Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной перед республиканскими парламентариями чуть больше года назад: «…Сразу после массового отравления школьников в Кукморе в декабре 2016 года по поручению президента РТ наше ведомство развернуло проверки республиканских школ. И только за январь было проверено 655 учебных учреждений, обнаружены многочисленные нарушения. Детям в буквальном смысле не докладывают мяса, рыбы, овощей, творога и фруктов. В ряде школ не оказалось даже согласованного меню. Проверки вскрыли срывы поставок продуктов или поставку без документов, нарушения режима питания — всего 273 нарушения. По итогам проверок в течение 2016 года было выявлено 1202 нарушения в 766 школах, 3 пищеблока закрыты, контролеры впаяли штрафы на 1,5 млн рублей…»
А вот совсем свежие данные, которые нам предоставила пресс-служба ведомства. С начала нового 2017/2018 учебного года, то есть за период с 1 сентября 2017 г. по 11 апреля 2018 г., Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан по вопросу организации питания было проверено 267 общеобразовательных организаций и 11 организаций среднего профессионального образования. В ходе контрольно-надзорных мероприятий чаще всего выявляются в работе пищеблоков нарушения режимных моментов, касающихся уборки производственных помещений, мытья кухонной и столовой посуды, использования производственного инвентаря не по назначению. А также в ходе проверок сотрудниками Управления в актах проверок, протоколах осмотра фиксируются нарушения, свзанные с материально-техническим состоянием помещения пищеблока, например: «внутренняя отделка складского помещения для хранения продуктов не допускает проведения уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, нарушена целостность отделки стен и полов; не обеспечена исправная работа технологического оборудования школьной столовой: плита с духовым шкафом, предназначенная для приготовления готовых блюд для школьного питания, не функционирует». Как говорится, нарушения имеют место быть, но не так страшны, как год назад. А вот что касается непосредственно соблюдения требований принципов школьного питания, то нередко выявляются такие нарушения, как несоответствие питания учащихся принципам щадящего питания, предусматривающего использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание; допускается использование продуктов с раздражающими свойствами: в меню присутствуют многокомпонентные салаты с майонезной заправкой (салаты «Столичный», «Оливье»), рыба жареная, котлеты жареные; допускается включение в меню запрещенных блюд, например кофе 3 в 1; отсутствуют технологические карты на приготавливаемые блюда согласно меню; представленные технологические карты не соответствуют фактическому меню и оформлены не в соответствии с рекомендуемой формой; фактический рацион питания не соответствует примерному меню, утвержденному и согласованному Управлением Роспотребнадзора по РТ. Здесь можно сказать: а воз и ныне там. После опроса родителей и учителей разных школ стало понятно, что несоответствие фактического рациона питания с заявленным меню так и остается главной проблемой. А за этим шлейфом — невкусная еда, причем каждый второй опрошенный говорит об этом, в некоторых школах огромные очереди в столовой, также констатируется большая трата денег детьми в буфетах и в автоматах еды.
Кстати, о деньгах. В столице республики в одной из первых в России с помощью Единой карты учащегося был внедрен безналичный расчет в школах. Школьники избавились от необходимости носить с собой наличные денежные средства, а родителям нет необходимости переживать, по назначению ли воспользуется ими ребенок. Только еще не во всех школах появилась возможность по образовательной карте проконтролировать посещение и выход из школы своего ребенка, во сколько он пообедал в столовой и на какую сумму, а также ознакомиться с меню в школьной столовой. Но, как говорится, это уже издержки техники в отдельных образовательных учреждениях.
В процессе подготовки материала сбор информации начала с поиска отзывов от родителей. Искала именно отрицательные на сайтах самих образовательных учреждений, на сайтах средств массовой информации и на сайтах, где можно оставить любые отзывы. Только ничего существенного, как, например, было в прошлые годы: мытье головы кухонных работников в раковине школьной столовой, копна волос в тарелке супа, или гора тарелок с не съеденной едой — так и не обнаружила. Конечно, дошкольное и школьное питание — это большой, сложный и живой организм, где проблемы никогда не закончатся. Они могут быть доведены только до минимума. Возможно, у нас в республике настал тот момент в организации горячего дошкольного и школьного питания, когда мы находимся как раз на этом минимуме.
Мнения экспертов
Камария ХАМИДУЛЛИНА,
директор татарской гимназии № 2 им. Ш.Марджани г. Казани
— На данный момент в школьной столовой питается 95 % наших учеников. К категории «бесплатников» относятся 15 % учащихся. Следует отметить, что если доход семьи хотя бы на один рубль превысит сумму, необходимую для получения бесплатного питания, то ребенок не попадает в дотационный список. 5 % учащихся не могут себе позволить горячее питание по финансовым возможностям или по состоянию здоровья.
Еда готовится в гимназии, в школьном пищеблоке, я как руководитель считаю это лучшим вариантом. Для приготовления используется «халяль» продукция. Контроль над качеством питания осуществляется бракеражной комиссией, в которую входят директор, заместитель директора, медсестра и педагог-организатор. Мы берем пробы свежеприготовленных блюд, следим за качеством их приготовления. Такая работа помогает нам держать руку на пульсе и обеспечивать учеников питанием высокого качества, а результатом стало отсутствие жалоб по качеству питания со стороны родителей и учеников.
К сожалению, не все учащиеся считают еду в школьных столовых вкусной. Этому есть вполне логичное объяснение. Новое время приводит к изменениям и в обществе, поэтому есть семьи с разными доходами и нравственными качествами. У каждых свои предпочтения и возможности. Кроме этого, дети сталкиваются с разнообразием продуктов в магазинах, разнообразием специй и вкусовых добавок в процессе приготовления дома. Поэтому их вкусы меняются, и свежеприготовленная сбалансированная, здоровая пища остается без внимания ребенка.
По этой же причине я отрицательно отношусь к школьным буфетам. Вместо горячей и здоровой пищи ученик совершает лишь перекусы пиццей, газированной водой, холодным чаем и т.д. Такая же подмена понятий происходит и при переименовании столовых в школьные рестораны. Слово «ресторан» приобретает уже другую смысловую окраску, не отвечающую требованиям будущей взрослой жизни учащихся. Посещение школы не должно превращаться в посещение «ресторана».
Альфия ХАБИБУЛЛИНА,
директор лицея №131 г. Казани
— В среднем 80 % наших детей охвачены горячим питанием. Эта цифра каждый раз немного меняется в ту или иную сторону. Остальные дети не едят в основном из-за ограничений по здоровью: кому-то нужно диетическое питание, кому-то халяль (родители не до конца доверяют), а кто-то просто не хочет стоять в очереди, дети у нас сильно загружены учебой. Но они не лишены нормального, горячего питания, родители купили СВЧ-печи, мы их взяли на баланс школы, поставили в столовую, и дети на переменах с удовольствием ими пользуются. Разогревают готовую еду, которую они принесли из дома.
Продукты нам возит департамент, а готовят у нас свои повара в столовой. Насчет формата школьного ресторана ничего не могу сказать, пока еще не приходилось на практике побывать. А буфета у нас нет, так как не позволяют площади.
Школьники пользуются единой картой. Старшеклассники, конечно, хитрят иногда, родителям говорят, что потеряли, что осталось мало времени новую получать и т.д. Чтобы иметь наличку при себе…
Александра ИВАНОВА, мама двоих детей
— У меня дети обучаются в одной из передовых школ города. В наше время родители выбирают образовательное учреждение не только по территориальности, по положительным отзывам о школе, а также по организации качественного питания. Младший заканчивает первый класс. Питается по карточке, департамент привозит готовую еду, в школе разогревают и подают детям. В личном кабинете я могу следить за меню, за всеми денежными передвижениями. Когда я вечером у него спрашиваю, что сегодня дали на завтрак или на обед, то частенько бывает, что заявленное меню не совпадает с тем, что им привозят. И еще школьное питание обходится очень дорого: ребенок много денег оставляет в буфете. Каждый день пицца, сосиски в тесте… И так на многие продукты (печенья по 200 руб., напитки, йогурты) поставила запрет, благо такое возможно в личном кабинете. Но когда другие дети идут и покупают, сыну все запретить тоже не могу. Есть, конечно, большой плюс у этой системы: нет необходимости давать ребенку наличные деньги, а при желании можно проследить, сколько и на что он тратит со школьной единой карты.