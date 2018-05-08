Поел и доволен!?

Школьное, дошкольное питание в Татарстане… Больше года тому назад эта тема поднималась почти каждым СМИ, а по­ток жалоб от родителей на некачественное питание чуть было не вывел из строя систему «Народный контроль». В результате этот серьезный вопрос вышел на самый высокий уровень, и Президент Татарстана Рустам Минниханов дал целый ряд поручений. По прошествии значительного количества времени мы решили вернуться к данному вопросу и посмотреть, все ли хорошо «в Датском королевстве».

В нашей республике организацией школьного, дошкольного питания занимается Департамент продовольствия и социального питания г.Казани. Данное ведомство организовывает питание в 650 дошкольных, 218 общеобразовательных, в 8 среднеспециальных учреждениях Казани, Зеленодольска, Нижнекамска и в 12 районах Республики Татарстан. Это Арский, Атнинский, Балтасинский, Буин­ский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишев­ский, Нижнекамский, Пестречинский, Тюлячинский районы. Во всех учрежде­ниях действует 10-дневное меню, кото­рое меняется два раза за учебный год в зависимости от сезонности овощной продукции. Меню согласовано с Роспо­требнадзором.

В настоящее время департамент ор­ганизовывает питание в 170 казанских школах. Это 119 568 человек. По типу пи­щеблока школы Казани делятся на загото­вочные и ланчевские. В Казани 71 загото­вочная школа имеет пищеблоки с полным набором необходимых помещений для полного цикла приготовления блюд. В данные школы поставляются продукты питания и полуфабрикаты овощные, мяс­ные, рыбные и из птицы.

98 школьных столовых города обеспе­чиваются готовыми завтраками и обе­дами по технологии «Cook&Chill». Охват горячим питанием в Казани составляет 70,4 %, охват питанием 92,4%. В насто­ящее время для учащихся начальных классов стоимость завтрака составляет 62 руб., двухразового питания – 88 руб. Для учеников 5 – 11 классов стоимость обеда — 65 руб. Бесплатно питаются 18 % казанских школьников из малоимущих семей. На эти цели из бюджета города в 2017 г. было выделено 165 млн руб.

Ноу-хау Казанских школ — это школь­ные рестораны, которые реализованы при поддержке мэра Казани Ильсура Метшина, начиная с 2013 г. В настоящий момент данный проект работает в 23 школах Казани. Под школьные рестораны кардинально реконструированы прежние пищеблоки, заменено оборудование, за­куплена мебель и посуда. В 2017 г. на эти цели было заложено 22,4 млн руб.

В школьных ресторанах или, как их по-другому называют, реэстетиках учащиеся могут позавтракать, получить пол­ноценный обед и при необходимости перекусить в буфете, который работает практически до закрытия школы. Здесь в обеденном меню на выбор предлагаются несколько видов салата, супы, гарниры, выпечка, компоты и морсы, фрукты. На­ряду с традиционными макаронами с кот­летами, можно заказать гратен, лазанью, буррито, рыбный киш и блюда, запечен­ные в фольге и касалетках.

Школьные рестораны стали также съе­мочной площадкой социальных телеви­зионных проектов на канале ТНВ: «Пока мамы нет дома» и «Деловой завтрак», а также во многих из них проводят Дело­вые завтраки с известными в республике интересными людьми.

С 7 ноября 2017 г. в образовательных учреждениях города Казани был введен дифференцированный подход в школь­ном питании. Это было связано с новыми требованиями Роспотребнадзора к суточ­ному рациону детей разного возраста.

Прошло полгода. Какие выводы можно сделать сегодня? По словам Генерально­го директора Гузель Тагировны Ананье­вой, департамент продовольствия и со­циального питания г.Казани с прошлого учебного года активно работает с роди­телями по вопросам культуры питания и сбалансированному рациону школьников, организовывает дегустацию блюд школь­ного меню, проводит анкетирование. По отзывам родителей и школьников было выяснено, что их не устраивал ассорти­мент блюд, представленных в школьных столовых. Именно поэтому была расшире­на линейка мясных и овощных блюд, где начали использовать филе ценных пород рыб, разнообразили ассортимент полу­фабрикатов, в меню включили сезонные продукты – помидоры, огурцы, увеличи­ли количество фруктов, причем не только яблок, но и апельсинов, груш, бананов, к традиционному компоту прибавились на­питки из свежемороженых ягод.

Как подчеркнула Гузель Тагировна, главная задача департамента — обеспечить необходимую калорийность, т.е. энерге­тическую ценность блюд с необходимым содержанием белков, жиров, витаминов и микроэлементов. Поэтому увеличили их объемы, ведь разным возрастным группам школьников — младшим и старшим — тре­буется разный объем порций. Так, порция салатов увеличилась с 80 г до 100 г, гар­ниры – на 30-50 г. и составляют для стар­шеклассников 200 г.

Наверняка никто не возьмется оспа­ривать слова Гузель Тагировны отно­сительно разнообразия меню, качества продуктов и суточного рациона. Как она отметила, также очень важна доступность информации и двусторонняя связь: на сайте ведомства можно посмотреть меню любой школы на каждый учебный день, а также любой человек, будь он ребенок или родитель, может оставить отзыв или пожелание. Для изучения запросов уча­щихся действует мобильное приложение «Поел и доволен».

Дошкольное и школьное питание в республике находится на контроле не­скольких поднадзорных ведомств, среди которых Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Интересно будет вспомнить отрывок выступления руководителя Роспотребнадзора по РТ Марины Патяшиной перед республи­канскими парламентариями чуть больше года назад: «…Сразу после массового от­равления школьников в Кукморе в дека­бре 2016 года по поручению президента РТ наше ведомство развернуло проверки республиканских школ. И только за ян­варь было проверено 655 учебных уч­реждений, обнаружены многочисленные нарушения. Детям в буквальном смысле не докладывают мяса, рыбы, овощей, тво­рога и фруктов. В ряде школ не оказалось даже согласованного меню. Проверки вскрыли срывы поставок продуктов или поставку без документов, нарушения режима питания — всего 273 нарушения. По итогам проверок в течение 2016 года было выявлено 1202 нарушения в 766 школах, 3 пищеблока закрыты, контроле­ры впаяли штрафы на 1,5 млн рублей…»

А вот совсем свежие данные, которые нам предоставила пресс-служба ведом­ства. С начала нового 2017/2018 учебного года, то есть за период с 1 сентября 2017 г. по 11 апреля 2018 г., Управлением Ро­спотребнадзора по Республике Татарстан по вопросу организации питания было проверено 267 общеобразовательных организаций и 11 организаций среднего профессионального образования. В ходе контрольно-надзорных мероприятий чаще всего выявляются в работе пище­блоков нарушения режимных моментов, касающихся уборки производственных помещений, мытья кухонной и столо­вой посуды, использования производ­ственного инвентаря не по назначению. А также в ходе проверок сотрудниками Управления в актах проверок, протоколах осмотра фиксируются нарушения, свзан­ные с материально-техническим состоя­нием помещения пищеблока, например: «внутренняя отделка складского помеще­ния для хранения продуктов не допуска­ет проведения уборки влажным спосо­бом с применением дезинфицирующих средств, нарушена целостность отделки стен и полов; не обеспечена исправная работа технологического оборудования школьной столовой: плита с духовым шкафом, предназначенная для приготов­ления готовых блюд для школьного пи­тания, не функционирует». Как говорится, нарушения имеют место быть, но не так страшны, как год назад. А вот что касается непосредственно соблюдения требова­ний принципов школьного питания, то нередко выявляются такие нарушения, как несоответствие питания учащихся прин­ципам щадящего питания, предусматри­вающего использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание; допускается использование продуктов с раздражающими свойства­ми: в меню присутствуют многокомпо­нентные салаты с майонезной заправ­кой (салаты «Столичный», «Оливье»), рыба жареная, котлеты жареные; допускается включение в меню запрещенных блюд, например кофе 3 в 1; отсутствуют техно­логические карты на приготавливаемые блюда согласно меню; представленные технологические карты не соответствуют фактическому меню и оформлены не в соответствии с рекомендуемой формой; фактический рацион питания не соответ­ствует примерному меню, утвержденному и согласованному Управлением Роспо­требнадзора по РТ. Здесь можно сказать: а воз и ныне там. После опроса родите­лей и учителей разных школ стало по­нятно, что несоответствие фактического рациона питания с заявленным меню так и остается главной проблемой. А за этим шлейфом — невкусная еда, причем каждый второй опрошенный говорит об этом, в некоторых школах огромные оче­реди в столовой, также констатируется большая трата денег детьми в буфетах и в автоматах еды.

Кстати, о деньгах. В столице респу­блики в одной из первых в России с помощью Единой карты учащегося был внедрен безналичный расчет в школах. Школьники избавились от необходимо­сти носить с собой наличные денежные средства, а родителям нет необходимо­сти переживать, по назначению ли вос­пользуется ими ребенок. Только еще не во всех школах появилась возможность по образовательной карте проконтро­лировать посещение и выход из школы своего ребенка, во сколько он пообедал в столовой и на какую сумму, а также оз­накомиться с меню в школьной столо­вой. Но, как говорится, это уже издержки техники в отдельных образовательных учреждениях.

В процессе подготовки материала сбор информации начала с поиска от­зывов от родителей. Искала именно от­рицательные на сайтах самих образова­тельных учреждений, на сайтах средств массовой информации и на сайтах, где можно оставить любые отзывы. Только ничего существенного, как, например, было в прошлые годы: мытье головы кухонных работников в раковине школь­ной столовой, копна волос в тарелке супа, или гора тарелок с не съеденной едой — так и не обнаружила. Конечно, дошкольное и школьное питание — это большой, сложный и живой организм, где проблемы никогда не закончатся. Они могут быть доведены только до ми­нимума. Возможно, у нас в республике настал тот момент в организации горя­чего дошкольного и школьного питания, когда мы находимся как раз на этом ми­нимуме.

Мнения экспертов



Камария ХАМИДУЛЛИНА,

директор татарской гимназии № 2 им. Ш.Марджани г. Казани

— На данный момент в школьной столовой питается 95 % наших учеников. К категории «бесплатников» относятся 15 % учащихся. Следует отметить, что если доход семьи хотя бы на один рубль превысит сумму, необходимую для получения бесплатного питания, то ребенок не попадает в дотационный список. 5 % учащихся не могут себе позволить горячее питание по финансовым возможностям или по состоянию здоровья.

Еда готовится в гимназии, в школьном пищеблоке, я как руководитель считаю это лучшим вариантом. Для приготовления используется «халяль» продукция. Контроль над качеством питания осуществляется бракеражной комиссией, в которую входят директор, заместитель директора, медсестра и педагог-организатор. Мы берем пробы свежеприготовленных блюд, следим за качеством их приготовления. Такая работа помогает нам держать руку на пульсе и обеспечивать учеников питанием высокого качества, а результатом стало отсутствие жалоб по качеству питания со стороны родителей и учеников.

К сожалению, не все учащиеся считают еду в школьных столовых вкусной. Этому есть вполне логичное объяснение. Новое время приводит к изменениям и в обществе, поэтому есть семьи с разными доходами и нравственными качествами. У каждых свои предпочтения и возможности. Кроме этого, дети сталкиваются с разнообразием продуктов в магазинах, разнообразием специй и вкусовых добавок в процессе приготовления дома. Поэтому их вкусы меняются, и свежеприготовленная сбалансированная, здоровая пища остается без внимания ребенка.

По этой же причине я отрицательно отношусь к школьным буфетам. Вместо горячей и здоровой пищи ученик совершает лишь перекусы пиццей, газированной водой, холодным чаем и т.д. Такая же подмена понятий происходит и при переименовании столовых в школьные рестораны. Слово «ресторан» приобретает уже другую смысловую окраску, не отвечающую требованиям будущей взрослой жизни учащихся. Посещение школы не должно превращаться в посещение «ресторана».

Альфия ХАБИБУЛЛИНА,

директор лицея №131 г. Казани

— В среднем 80 % наших детей охвачены горячим питанием. Эта цифра каждый раз немного меняется в ту или иную сторону. Остальные дети не едят в основном из-за ограничений по здоровью: кому-то нужно диетическое питание, кому-то халяль (родители не до конца доверяют), а кто-то просто не хочет стоять в очереди, дети у нас сильно загружены учебой. Но они не лишены нормального, горячего питания, родители купили СВЧ-печи, мы их взяли на баланс школы, поставили в столовую, и дети на переменах с удовольствием ими пользуются. Разогревают готовую еду, которую они принесли из дома.

Продукты нам возит департамент, а готовят у нас свои повара в столовой. Насчет формата школьного ресторана ничего не могу сказать, пока еще не приходилось на практике побывать. А буфета у нас нет, так как не позволяют площади.

Школьники пользуются единой картой. Старшеклассники, конечно, хитрят иногда, родителям говорят, что потеряли, что осталось мало времени новую получать и т.д. Чтобы иметь наличку при себе…

Александра ИВАНОВА, мама двоих детей

— У меня дети обучаются в одной из передовых школ города. В наше время родители выбирают образовательное учреждение не только по территориальности, по положительным отзывам о школе, а также по организации качественного питания. Младший заканчивает первый класс. Питается по карточке, департамент привозит готовую еду, в школе разогревают и подают детям. В личном кабинете я могу следить за меню, за всеми денежными передвижениями. Когда я вечером у него спрашиваю, что сегодня дали на завтрак или на обед, то частенько бывает, что заявленное меню не совпадает с тем, что им привозят. И еще школьное питание обходится очень дорого: ребенок много денег оставляет в буфете. Каждый день пицца, сосиски в тесте… И так на многие продукты (печенья по 200 руб., напитки, йогурты) поставила запрет, благо такое возможно в личном кабинете. Но когда другие дети идут и покупают, сыну все запретить тоже не могу. Есть, конечно, большой плюс у этой системы: нет необходимости давать ребенку наличные деньги, а при желании можно проследить, сколько и на что он тратит со школьной единой карты.