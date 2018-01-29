Понравятся ли нашим детям японские аниме на татарском языке?

Скоро телезрители нового детского канала на татарском языке «Шаян» смогут увидеть японское аниме в переводе на наш родной язык. Как рассказал генеральный директор ТРК «Новый Век» Ильшат Аминов, в рамках года России в Японии, коллеги согласны дать эксклюзивное право на перевод на татарский язык и трансляцию аниме.

«Пока не известно, какой это будет мультфильм, но с Японией достигнута договоренность о бесплатной трансляции переведенного аниме на канале «Шаян», — рассказал Ильшат Юнусович.

Как маленькие телезрители воспримут аниме, не известно. Искусство мультипликации Японии кардинально отличается от тех мультфильмов, к которым привыкли российские дети. Главными героями аниме зачастую становятся персонажи с большими глазами, бледным лицом, крашеными волосами и непрапорциональным телосложением.

Между тем, уже 1 февраля в эфир канала «Ш аян» запустят мультипликационный сериал «Суперкрылья». Это корейский мультфильм, переведенный на татарский язык. Заказ на его дубляж поступил от Министерства образования и науки РТ. 52 серии «Фиксиков» так же были переведены по заказу ведомства. Это обошлось в 12 млн рублей.