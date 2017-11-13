С рождением внуков наш Абдурахман бабай предупредил — если не будут говорить на татарском — ко мне не привозить…
И это было очень серьезное предупреждение - как совместить обучение детей русскому и татарскому — ведь мы жили далеко за пределами Республики Татарстан. На родном языке говорил хорошо только муж, языковая среда, окружавшая нас, была больше русскоговорящая, а обижать родителей мужа не хотелось.
Приняли одно — единственное правильное решение — дома говорим на родном, а за пределами — на других, чтобы не было диктата — все это было только в игровой форме.
И когда сын в свои неполные пять лет нам заявил: «В мире существует три обязательных языка которые надо знать, — мы насторожились,- первый — татарский, второй — русский, третий-английский, на вопрос почему? — был дан исчерпывающий ответ: я же татарин — с бабаем должен говорить на татарском, русский нужен, чтобы общаться с друзьями, а английский пригодится для путешествий».
Подрастая, Ильдар стал радовать больше своими лингвистическими успехами — на базе татарского стало легче понимать и изучать другие тюркские языки: киргизский, уйгурский и даже турецкий — общение становилось более раскованным и полноценным.
Да и нас взрослых знание татарского не раз выручало. Еду как-то в автобусе — рядом стоят ребята киргизы и обсуждают мою пышную блондинистую голову — «акчач», да «акчач», я не выдержала - и сказала, что я же не обзываю их «карачач» — хохотали все, ребята долго извинялись, разошлись смущенные этим случаем, но вывод для себя я тоже сделала – чем большим количеством языков ты владеешь, тем больше ты счастлив от общения.
Можно привести сотни и тысячи примеров из жизненных ситуаций, когда знание того или иного языка меняло ситуацию из трагической в комическую и вытаскивало из абсолютно нерешаемой проблемы.
Но апеллируя к тем родителям, которые не хотят обучать своих детей национальному языку в силу тех или иных причин, в частности, мотивируя тем, что намного будет сложнее обучать их в вузах - согласиться нельзя - компромисс возможен всегда.
Мне, как учителю, эта проблема близка как никому. Советуясь, родители делятся и с такой проблемой: как сохранять преемственность поколений в языковом вопросе. Несомненно, в школе и тем более в вузе один из европейских языков обязателен, а так как многие успешные студенты (и не только!) имеют возможность выезжать за рубеж, а там без английского не обойтись, много методических пособий и литературы также публикуется на английском, не говоря уже просто об общении — отсутствие его ставит на всем крест.
Но некоторые родители лукавят, когда речь заходит о национальном языке, что не хватает времени на него, ни-ког-да знание еще одного языка не оказалось помехой в жизни любого человека.
Пример из жизни — муж, прожив в Узбекистане до 18 лет, почти в совершенстве овладел узбекским, азербайджанским, турецким, позже на базе этих языков освоил киргизский и уйгурский, при этом прекрасно говорит и на родном татарском, а русскому языку была отведена роль переводчика. В связи с этим вспоминается такой случай. Муж с дочерью поехали в гости к отцу и на границе с Узбекистаном таможенник спросил о цели приезда — на что Рафик ответил на чистейшем узбекском — интересно было наблюдать за лицом хранителя закона — но сколько уважения сразу же появилось и в голосе и в поведении.
И там же, стоя в очереди, понадобилась помощь гражданину Индии, не владеющего абсолютно русским языком - муж отозвался — отдавая дань уважения индийскому кино, так горячо любимое нами в детстве произнес: «Оmyname isChopra», на что испуганно тот ответил: «No, I am Chopra» — как оказалось это и есть его настоящее имя — мистер Чопра.Помочь ему все-таки смогли — помог английский дочери Альфии — благодарности не было предела. Вот где хотелось бы воскликнуть: «Какое это удовольствие – владеть несколькими языками!»
Таких фактов можно привести не сотни — тысячи. И дети, которые успевают в школе по всем предметам, усваивают и национальные языки (не говорю об исключительных случаях!), но часто в этом им мешают (как ни странно) сами родители.
В связи с этим хотелось бы привести несколько наблюдений из своего опыта для более успешного усвоения национального языка: организовывать коллективные поездки, походы, связанные с достопримечательностями (в музеи, в город Булгар и т.д.), сопровождая их только на двух языках, чтобы из поездки ребята привезли 10-15 слов усвоенных и вошедших в их лексический минимум; в школах раз в четверть проводить мероприятия, связанные с национальным языком (показывать фрагменты спектаклей, устраивать «битвы» на знание пословиц и поговорок и другое) призы — только с национальным колоритом — это очень мотивирует ребят; проводить уроки — практикумы, в магазине, на почте, в поликлинике — сценки разыгрывать на уроках; инициировать спортивные национальные игры, состязания, обязательно включая их и в школьную программу , а не только во время Сабантуя.
А также — обучать татарской кухне, особенно выпечке – ярко, красочно при этом все обязательно дублировать на русский язык, приглашая лучших поваров и кондитеров (до сих пор чак-чак через раз получается, а хочется, чтобы всегда был пальчики оближешь!) просмотрела несколько передач на ТВ Татарстана и решила, что уж лучше погуглить.
Хотелось бы, чтобы достойнее презентовать Татарстан и за рубежом. Когда были в Турции, в Стамбуле посетили деревню тюрских народов – наш домик выглядел более, чем скромно — было так обидно!, а когда рядом стоящий казахский казался более достойным. Масло в огонь подлил еще и директор нашей школы, сказав, что возможно мне стоит организовать группу и оживить обстановку, декорации — что-то совсем грустно представлен Татарстан.
Быть может, стоит на базе всевозможных языковых курсов организовать и курсы татарского с минимальной оплатой, более активно сотрудничать с сообществами, диаспорами, находящимися за рубежом — делиться с ними и их опытом сохранения и бережного отношения к родному языку.
Обобщая сказанное выше, хотелось бы выделить следующее – нет общего лозунга, объединяющего все вышеизложенные вопросы. Больше всего, как мне кажется, это должно касаться молодежной политики.
Ведь именно им предстоит решать как будет в дальнейшем складываться проблема с языком, а исходя из последних событий – оказалось она есть.
И напоследок, мне как преподавателю русского языка, много лет проработавшего с иностранными учениками часто задавали один и тот же вопрос — почему такая нерусская фамилия? На что с гордостью отвечала — татарка, почти всегда следовал второй вопрос — а родной язык знаете? На который с грустью отвечала — только разговорный, но даже этот минимум помог изучить киргизский и турецкий.
Возвращаясь к началу и подводя итоги, хочется сказать: конечно же, находясь вдали от Родины, язык забывается, уже с трудом вспоминаешь некоторые слова, нужные именно в эту секунду, но находясь и живя здесь, в Татарстане этого делать нельзя, нет языка — нет народа…
И когда сын Ильдар пошел на курсы татарского языка — восстановить пробелы в знаниях (хотя параллельно изучает и английский), мы были очень горды за него.
Нет уже с нами нашего Абдурахман бабая (светлая ему память!), а уроки, преподнесенные им, продолжают приносить свои плоды.
Альбина Нигматуллина, преподаватель русского языка