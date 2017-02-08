Президент Татарстана проведет урок экологии в казанской школе

1 марта Рустам Минниханов проведет урок экологии в школе № 3. В этот день все министры республики поедут в школы города, чтобы прочесть ученикам лекции на тему экологии. Об этом стало известно вчера на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной безопасности и продовольственной политике. Так пишет Пресс-служба Госсовета РТ.

«Традиционно проходит санитарно-экологический двухмесячник. Это хорошая традиция, пришедшая к нам из Советского Союза. Стараемся привлечь и рабочие коллективы, и школьников, и даже дошкольные учреждения. Первого марта Рустам Минниханов примет участие в экологическом уроке в школе №3 города Казани. Руководители всех министерств и ведомств совместно с руководителями исполкомов районов республики также будут читать лекции» — сказал первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов.

Кстати, 1 марта Президент республики отмечает свой 60-летний юбилей.

Источник информации: http://gossov.tatarstan.ru/news/show/4344