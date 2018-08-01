Президент Татарстана встретился со стобалльниками ЕГЭ

Август 23, 2018 1

В рамках традиционного августовского совещания работников образования Президент РТ  Татарстана Рустам Минниханов встретился со выпускниками прошлого учебного года, сдавшими ЕГЭ  на максимальное количество баллов.

В этом году таких школьников в республике  182, 10 из которых подтвердили свои  отличные знания на ЕГЭ по двум предметам. Президент поздравил выпускников с успешным окончанием школы:«Вы — элита. Мы гордимся вами. Ваш успех — это ваш труд, труд ваших родителей и педагогов».

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После приветствия Президента участники встречи перешли в формат вопрос-ответ, где все желающие смогли задать вопрос главе республики.

Комментарий

  1. Ринат Габрашитов
    23.08.2018 - 16:46

    Поздравляем школьников!! Будущих студентов!

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