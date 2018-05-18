При предъявлении паспорта болельщика – билет в театр Камала за полцены

В театре Камала появилась возможность купить билеты с 50-процентной скидкой при предъявлении паспорта болельщика (FAN ID). Акция распространяется на репертуар театра в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года – с 14 июня по 6 июля. Об этом на пресс-коференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор Татарского государственного академического театра имени Г. Камала Ильфир Якупов.

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По его словам, билеты за полцены можно приобрести уже сейчас. Эта акция рассчитана не только на гостей Татарстана. «В Казани тоже проживают обладатели паспортов болельщиков, и среди них тоже есть любители театрального искусства, которые могут воспользоваться этой акцией», – отметил директор театра.