Пятилетнему Мише нужна срочная операция и ваша поддержка

Как сообщает информационное агентство «Татар-информ», благотворительный фонд помощи детям World Vita объявил о начале сбора средств для помощи пятилетнему Мише. У ребенка порок сердца в критической стадии и операция требуется безотлагательно, говорится на странице Миши на портале фонда.

Там размещено письмо отчаявшейся мамы ребенка. Она рассказывает, что о проблемах с сердцем ребенка ей сообщили еще во время беременности. А уже через месяц после рождения, Мише пришлось пережить первую операцию со вскрытием грудной клетки. Однако она отказалось неудачной, из-за чего потребовалось повторное вмешательство хирургов.

В феврале 2015 года ребенок пережил еще одну операцию — немецкие специалисты реконструировали аортальный и митральный клапаны его сердца. Казалось, все позади — малыш начал набирать вес, его состояние резко улучшилось.

фото с сайта www.tatar-inform.ru

Однако спустя два года после перенесенного ОРЗ, родители Миши решили сделать рентген грудной клетки. Неожиданно выяснилось — у малыша увеличено сердце. Оказалось, что у Миши незаметно развилась недостаточность аортального клапана 3-ей степени. Врачи заявили — нужна срочная операция в Европе. Только там могут гарантировать положительный результат сложнейшей процедуры на открытом сердце.

Для срочной операции маме ребенка необходимо найти боле 3,2 млн рублей. Если вы не равнодушны к судье Миши и желаете помочь, то средства можно перевести на реквизиты благотворительного фонда World Vita. Приводим их ниже.

Реквизиты для перечисления пожертвований в рублях (RUB)

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: пожертвование на благотворительную деятельность, программа 673.

фото с сайта www.tatar-inform.ru