Рафис Бурганов наградил педагогов РТ – победителей всероссийских конкурсов

Министр образования и науки Татарстана вручил отличившимся учителям благодарственные письма.

Благодарственные письма министерства получили директор IT-лицея К(П)ФУ Тимербулат Самерханов – суперфиналист всероссийского конкурса «Директор года», вошедший в десятку лучших директоров 2017 года, и директор Школы Иннополиса Айнур Шигапов – серебряный медалист всероссийского конкурса «Успешная школа-2017».

За победы в этом году на всероссийских профессиональных конкурсах были отмечены и другие педагоги. Педагог дополнительного образования Дома детского творчества Лениногорского района Надежда Афанасьева заняла первое место в номинации «Физкультурно-спортивная». А педагог Дома детства и юношества Мамадышского района Андрей Филиппов победил в номинации «Естественнонаучная» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Победителем в номинации «Воспитание в работе с детскими общественными объединениями» XI всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» стала педагог-организатор Дворца творчества детей и молодежи имени И. Х. Садыкова Нижнекамска Анна Гафиятова.

Педагог-психолог школы №37 Набережных Челнов Александр Филиппов стал лауреатом VI всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2017».

Учитель истории и обществознания школы № 10 Лениногорского района Виктория Бань стала лауреатом VIII всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2017».

Казанская школа-интернат имени Е. Г. Ласточкиной получила диплом финалиста первого всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья», финал которого состоялся в Москве в декабре. В конкурсе приняли участие более 600 общеобразовательных и коррекционных школ, а также организаций для людей с ограниченными возможностями здоровья и школ-интернатов.