Районы Татарстана получат в подарок 45 дробилок

Все районы Татарстана получат в подарок от Министерства экологии и природных ресурсов РТ 45 дробилок. Это специальные приспособления для изготовления опилок из ветвей деревьев. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

«Большой проблемой после весенней уборки территорий раньше была утилизация веток. Недавно Министерство экологии и природных ресурсов РТ во все территориальные управления закупило новое оборудование – дробилки. Теперь из срубленных веток мы получаем опилки, которые можем использовать как вторичное сырье. Это нужно для того, чтобы не заполнять полигоны», – рассказал он.

По словам министра, всего закуплено 45 дробилок. В июне новое оборудование будет передано всем муниципальным образованиям.

Сейчас же в Татарстане продолжается санитарно-экологический двухмесячник. Во время очистки территорий от скопившегося за зиму мусора помимо дробилок применяется вся техника, пригодная для уборки.